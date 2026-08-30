В Югре началось досрочное голосование на выборах 2026 года
С 30 августа по 17 сентября жители отдаленных территорий смогут проголосовать досрочно. Это право получат представители коренных народов Севера, проживающие на стойбищах и в родовых угодьях, а также вахтовики нефтегазовых предприятий, которые в дни основного голосования будут находиться на промыслах.
Досрочное голосование организовано в восьми районах Югры: Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском.
Для доставки членов избиркомов к труднодоступным участкам задействованы авиация и автомобильный транспорт.
Губернатор Руслан Кухарук поблагодарил избирательные комиссии, пилотов и водителей, задействованных в организации досрочного голосования, подчеркнув важность этого этапа для обеспечения избирательных прав жителей труднодоступных территорий.