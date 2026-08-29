Руслан Кухарук проинспектировал ход строительства мемориального храма-часовни в Ханты-Мансийске
Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил строительную площадку мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ханты-Мансийске.
Возведение мемориального объекта ведётся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на месте массовых расстрелов 1937-1938 годов.
«Накануне вместе с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом, главой Ханты-Мансийска Максимом Павловичем Ряшиным проинспектировали ход строительства мемориального храма‑часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в центральной части города», - сообщил Руслан Кухарук.
Он отметил, что с момента символической закладки камня на этом месте в мае текущего года готовность объекта достигла уже 15%. Разработан котлован, подготовлены и забетонированы фундаментные части мемориальной стены и плиты часовни.
«Сейчас строители занимаются армированием монолитных стен цокольной части. В ходе осмотра приняли решение о необходимости преобразования и благоустройства всей прилегающей площади. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла часовня создается в память о жителях Югры, ставших жертвами репрессий 1930-х годов», - добавил губернатор Югры.
По данным, хранящимся в архивах российских спецслужб, в годы репрессий 1937-1938 годов приговорены к высшей мере наказания 975 жителей округа. Из них в Ханты-Мансийске расстреляны 603 человека на территории, примыкавшей к зданию окружного отдела НКВД и ограниченной улицами Ленина, Мира (ныне — территория автостоянки возле концертно-театрального центра «Югра-Классик»).
Храм-часовня возводится на этом месте как дань памяти безвинно пострадавшим и символ покаяния. По замыслу церковных иерархов, новый храм должен стать не только местом молитвы, но и важным историко-мемориальным объектом, напоминающим о трагических страницах прошлого.