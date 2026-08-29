Учреждения культуры Югры озвучили программу нового творческого сезона
Обширную культурную программу региона представили на этой неделе руководители профильных учреждений.
Как сообщила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова, официальное открытие сезона состоится 12 сентября на сцене КТЦ «Югра-Классик». Зрителей ждёт программа «Классика без границ» в исполнении Концертного оркестра Югры под управлением дирижёра Сергея Свиридова, с которым на сцену выйдет солист Большого театра Ильчин Азизов.
Также в сентябре в Сургутской филармонии состоится премьера программы «Звуковая буровая», посвященной нефтяникам и газовикам, которые десятилетиями трудятся в Югре, оставаясь при этом неравнодушными к искусству.
А 1 октября там же откроется фестиваль искусств «60-я параллель». В течение трёх месяцев на одной площадке соберутся коллективы со всей страны. Начало фестивалю положит выступление Уральского государственного академического русского народного хора с программой «За Россию, за мою».
24 октября в Югре выступит народная артистка России, солистка Большого театра Хибла Герзмава с Большим джазовым оркестром под руководством Петра Востокова.
«В прошлом году мы открывали сезон балетом. В этом - хотим обратить внимание на оперу. И наши югорские артисты уже работают над этно-оперой», - рассказала Маргарита Козлова.