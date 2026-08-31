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На форуме «Ладога» преподаватель МГУ объяснил, зачем знать семь поколений своей семьи

31.08.2026

На окружном молодёжном образовательном форуме «Ладога» платформы Росмолодёжь.Форумы прошла интерактивная лекция «Единство народов России: ценности, смыслы, традиции». Для участников выступил доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Сергей Белов. На ней обсудили фольклор и традиции народов Северо-Запада России, а также общероссийские ценности с точки зрения цивилизационного подхода.

Ключевой идеей форума «Ладога» в этом году стала локальная идентичность – то, что с рождения окружает каждого в семье, кругу друзей и на малой Родине. Участниками форума стали около 600 представителей Северо-Западного федерального округа. В ходе лекции Сергей Белов обратил внимание на традиции народов, населяющих север России, показал ценности, формирующие цивилизационную самобытность страны, и объяснил, почему на них стоит опираться при разработке собственных инициатив.

Как подчеркнул Сергей Белов, Россия всегда была многонациональной страной. Это определяет особый характер взаимоотношений разных народов друг с другом: ценности жителя севера и юга так или иначе перекликаются. Зачастую они отражаются в пословицах и поговорках. При этом, как обратил внимание эксперт, многие выражения народов северо-запада имеют свои русские аналоги.

Так, лектор привёл в пример пословицу народа Коми: «В мутной воде рыба не водится». В качестве русского аналога сами участники форума предложили: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Те ценности, которые транслируют наши друзья, воспринимаются и нами. А ценности, которые транслируют другие народы, проживающие в России, со временем становятся частью культуры их соседей.

«Мы привыкли к русским пословицам и поговоркам. Они часто упоминаются в обиходе. Но если обратиться к истории разных народов, на примере пословиц и поговорок можно вспомнить о ценностях, которые характерны и для русских в том числе», – отметил Сергей Белов.

Кроме того, эксперт вспомнил и общие свадебные традиции, которые одновременно существовали у многих народов по всей России: «Когда молодой человек приходил знакомиться к родителям невесты, он был обязан рассказать про семь поколений своих предков. Это важно знать, чтобы не допустить браков между родственниками. Кроме того, человек может в какой-то момент встать перед выбором: совершить преступление или нет. Помня о свадебной традиции, мужчина понимает, что отвечать за преступление придётся не только ему, но и его детям. Потому что имя человека, который совершил зло, должны будут называть ещё четыре поколения потомков».

Ценности разных народов, по словам эксперта, складываются в общий образ России как государства-цивилизации. Среди них: служение и героизм, командность и семейность, честность и справедливость, многонациональность и суверенность. Сергей Белов подкреплял слова примерами из истории. В том числе Великой Отечественной войны.  Так, он рассказал о подвиге советского санинструктора Валерии Гнаровской, которая спасла 300 раненых красноармейцев: «Случилось так, что к госпиталю пробрались немцы. Один из вражеских танков стал давить раненых бойцов, лежащих на земле, чтобы сэкономить патроны. Валерия с гранатами бросилась под танк, так как понимала, что там самая тонкая броня. Она получила звание Героя Советского Союза. Посмертно».

Наконец, Сергей Белов рассказал о традиционных российских ценностях из Указа Президента Российской Федерации №809. Обращаясь к участникам форума, многие из которых думают о создании собственных проектов и подаче заявки на грант, эксперт обратил внимание, что особенно актуальными сейчас становятся инициативы, ориентированные именно на эти ценности.

Своими впечатлениями о встрече с экспертом поделилась участница форума из Вологодской области Дарья Куваева: «Меня тронула саамская пословица "Кто много ездит, тот много знает", которую привёл Сергей Белов. Всё потому, что я первый раз участвую в молодёжном форуме. И эта простая фраза настолько отозвалась во мне, ведь подобные мероприятия действительно расширяют кругозор. Здесь ты становишься частью чего-то большего. Это как раз то единство, о котором говорил эксперт».

Организаторами форума выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Событие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

31.08.2026

31.08.2026