В Югре с 1 сентября школы перейдут на цифровую платформу безопасности
Цифровая платформа «Безопасная школа Югры» начнет работу во всех школах региона с 1 сентября этого года. Задача сервиса в том, чтобы родители или сотрудники могли оперативно сообщать о проблемах.
Эта система уже апробирована в двух школах Ханты-Мансийска. Через QR-коды, которые появятся на входах, в столовых и спортзалах, можно будет открыть чат-бот. Через пару кликов пользователь сможет сообщать о проблеме: сломался замок на запасной двери, пропал интернет или кто-то нарушил правила. Плюс бота в том, что сообщение сразу же привязывается к школе и отправляется исполнителю.
Таким образом, родителям будет проще обращаться к руководству школы без лишней бумажной волокиты. Заявку можно будет отследить на платформе. Кроме того, система позволит собирать сводную статистику по всему округу, позволяя видеть полную картину безопасности в образовательной среде региона.