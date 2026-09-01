Более 200 студенток Югры получили пособие по беременности и родам за год работы по новым правилам
С 1 сентября прошлого года изменился порядок предоставления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Выплаты теперь производит Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре, а её размер рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, а не от стипендии, как было раньше.
За год Отделение СФР по ХМАО-Югре назначило выплату 213 студенткам-очницам.
Пособие по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме обучения, рассчитывается исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января 2026 года в Югре он составляет 24 091 рубль.
При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 дней, студентки могут рассчитывать на выплату в размере 112 424,67 рублей. При осложнённых родах, когда отпуск увеличивается до 156 дней, пособие составит порядка 125 273,20 рублей. В случае многоплодной беременности, с отпуском в 194 дня, сумма выплаты достигнет 155 788,47 рублей.
Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг, в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО-Югре и МФЦ. Помимо заявления, потребуется очно представить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.
Рассчитывать на пособие могут студентки и аспирантки на очной форме обучения. Платная или бюджетная основа при этом не влияет на получение выплаты.
ВАЖНО! Заявление подаётся не ранее наступления 30 недель беременности (если беременность многоплодная, то не ранее 28 недель).
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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