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Для слабовидящих

Более 16 тысячам новорожденных Отделение СФР по ХМАО – Югре проактивно оформило СНИЛС с начала года

21.09.2026

С начала 2026 года Отделение СФР по ХМАО – Югре зарегистрировало в автоматическом режиме 16 142 новорожденных малышей в системе обязательного пенсионного страхования, присвоив каждому постоянный страховой номер (СНИЛС). Родителям не нужно было самостоятельно обращаться в фонд и подавать документы.

 

Процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. Сведения о счете направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг сразу после того, как из Единого государственного реестра ЗАГС в информационную систему Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре поступает информация о рождении ребёнка.

 

«Если у родителя нет подтверждённой учётной записи на госуслугах, то для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу регионального Отделения СФР или ближайший МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. Страховой номер предоставят в день обращения», – пояснила управляющий регионального Отделения фонда Ольга Галюк.

 

Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. В дальнейшем, когда ребенок станет взрослым, СНИЛС потребуется для официального трудоустройства и формирования пенсионных прав.

 

По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

 

Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс: https://max.ru/sfrhmaougra 

 

 

Пресс-служба Отделения СФР по ХМАО-Югре

Руководитель Ганеева Альбина Галеевна

8 (902) 819-05-16

Бойцова Татьяна Владимировна

8 (3467) 95-87-00 (доп.1024)

21.09.2026

21.09.2026