В Югре появится Театральная аллея
Высадка аллеи Российского театрального общества состоится в Ханты-Мансийске 26 сентября.
В 2026 году в России широко отмечается празднование 150-летие Союза театральных деятелей России (СТД РФ). В рамках празднования по всей стране проходит акция по высадке аллей Российского театрального общества. Аллеи уже высажены в более чем 20 городах России: от южного Сочи до сибирского Барнаула, от Мелитополя и Луганска до Санкт-Петербурга.
Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков отметил: «Наша акция символична. Ещё Константин Станиславский говорил, что театр – это такой же живой организм, как и дерево. Он также растёт и развивается».
Ханты-Мансийское региональное отделение СТД РФ присоединится к акции и 26 сентября в 12:00 высадит театральную аллею из 10 саженцев сирени – по количеству профессиональных театров в Югре – у Концертно-театрального комплекса «Югра-Классик».
Посадить деревья придут руководители, артисты и сотрудники театров Югры, ветераны отрасли, Председатель регионального отделения СТД РФ Павел Потапов, а также представители Департамента культуры округа. Почётным гостем станет директор Рязанского театра кукол, Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, Председатель комиссии Союза театральных деятелей Российской Федерации по театрам кукол Константин Кириллов.
Высадка запланирована на 26 сентября в 12:00 на площадке справа от КТЦ «Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22).
Колмогорова Елена Николаевна,
заместитель Председателя
Ханты-Мансийского регионального отделения СТД РФ
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