В Югре появится Театральная аллея

21 сентября в Ханты-Мансийске, в Думе Югры, состоялась встреча ветеранов специальной военной операции, семей погибших военнослужащих, волонтёров и предпринимателей. В рамках мероприятия состоялось вручение наград тем, кто помогает участникам СВО и их семьям.