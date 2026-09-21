Почти 40 югорских семей примут участие в форуме «Родные и любимые»
Региональный форум молодых и студенческих семей «Родные и любимые» соберет в Ханты-Мансийске 38 семей.
Площадкой мероприятия станет Ханты Мансийский технолого-педагогический колледж (ХМТПК).
Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября.
«Идея форума родилась в живом диалоге с активистами: одна из семей из Нягани, побывав на всероссийском семейном форуме, предложила провести аналогичное событие на региональном уровне, – рассказали в департаменте образования и науки округа. – Инициатива получила поддержку правительства автономного округа».
В форуме примут участие и совсем молодые студенческие пары, только создавшие семью, и союзы, проверенные временем. К участию приглашены е семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет.
По словам организаторов, среди участников будут и многодетные семьи.
Над программой форума работали и сами семьи, ее наполняли идеи и запросы регионального семейного сообщества.
«Участников ждет насыщенная и разносторонняя повестка. Например, на практикуме Екатерины Панаевой участники разберут вопросы семейного бюджета, узнают, как грамотно копить деньги, где получить государственную поддержку и как справляться с ипотекой. В рамках стратегической сессии участники обсудят, каких условий и возможностей не хватает молодым семьям в Югре. Лучшие предложения будут направлены напрямую в Региональный координационный совет с участием губернатора Югры», – отметили организаторы форума.
Также в программе танцевальный мастер – класс по бачате, трансформационная игра с коучем, увлекательный квиз и совместное создание символичного «моста любви». Для участников организуют экскурсию в национальный центр «Россия» и Воскресенский кафедральный собор.
Организаторы полностью берут на себя расходы на питание и проживание участников, чтобы ничто не отвлекало семьи от содержательной программы и живого общения.
ugra-news.ru