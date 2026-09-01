В Югре Росгвардия подвела итоги всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией»
В Управлении Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре подведены итоги ежегодной всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией». Мероприятия реализованы в период летних каникул кампании 2026 года во всех крупных муниципальных образованиях автономного округа.
Акция проводилась в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, профессиональной ориентации молодёжи, а также популяризации службы в войсках ведомства. Особое внимание уделялось формированию у детей и подростков правосознания и чувства ответственности.
Как отметил начальник теруправления генерал-майор полиции Евгений Симаков, вовлечение юных югорчан в подобные мероприятия способствует укреплению преемственности поколений и позволяет на практике продемонстрировать принципы служения Отечеству: «Для нас важно, чтобы ребята видели реальные примеры мужества, профессионализма и товарищества. Это лучшая основа для выбора будущего жизненного пути».
Программа акции включала комплекс практико-ориентированных и просветительских форматов.
В Сургуте личным составом спецподразделений ОМОН «Стерх» и СОБР «Норд» организован «День открытых дверей» для старшеклассников городских школ. Бойцы спецназа продемонстрировали элементы тактико-специальной и высотной подготовки, показательный штурм учебного объекта, а также представили выставку штатного вооружения, специальных средств и экипировки.
В Нижневартовском районе (пгт Высокий) сотрудник ОМОН «Сокол-Югра», имеющий спортивное прошлое в боксе, провёл для воспитанников местной спортивной секции комплексные занятия по медицинской помощи. В ходе встречи подростки отработали алгоритмы действий в экстремальных ситуациях и оказания первой доврачебной помощи.
В Ханты-Мансийске офицер Управления лейтенант Евгений Федориненко, ранее проходивший службу в пограничных войсках, встретился с учащимися общеобразовательных организаций. Он поделился профессиональным опытом, провёл практикум по физической подготовке и разъяснил порядок поступления в ведомственные вузы.
В Радужном сотрудники вневедомственной охраны организовали экскурсию для воспитанников младшего школьного возраста. Ребята ознакомились с устройством служебного автотранспорта, специальными средствами защиты и связи, а так же смогли попробовать себя в роли водителя служебного автотранспорта.
По завершении акции большинство участников выразили заинтересованность в поступлении на службу в Росгвардию.
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