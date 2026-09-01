Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Югре начнут 2 сентября
В этом году праздник выпадает на 6 сентября, но мероприятия, посвященные ему, стартуют раньше.
В окружной столице – Ханты-Мансийске события 2 сентября приурочили к 95-летию со дня рождения легендарного геолога Фармана Салманова. К его памятнику у музея геологии, нефти и газа возложат цветы, а также откроют две новые мемориальные плиты «Звезды Югры», посвященные выдающемуся инженеру-нефтянику, лауреату Ленинской премии, первому заместителю министра нефтяной промышленности СССР В.Ю. Филановскому-Зенкову и талантливому горному инженеру, почетному гражданину Нижневартовска, легендарному руководителю Нижневартовского управления буровых работ Л.Г. Титову.
Эти мероприятия откроют череду событий в честь работников нефтегазовой промышленности Югры, в частности церемонию награждения призеров и победителей окружного конкурса «Черное золото Югры» в персональных номинациях, вручат государственные и ведомственные награды. Завершит день в их честь праздничный концерт.
В Урае отмечать праздник будут масштабно, с 4 по 6 сентября. Проведут спортивные забеги, концерты и ярмарки. Особое внимание — на субботу, 5 сентября: посетителей ждут интерактивные площадки, увлекательные мастер‑классы и приятные сюрпризы.
Сургутский краеведческий музей 5 сентября приглашает всех желающих познакомиться с документальным рассказом тюменского писателя Константина Лагунова «Как искали Тюменскую нефть» из музейного фонда Редкой книги. На встрече расскажут о поисках нефтяных месторождений и людях, которые внесли значительный вклад в развитие нашего края.
В Нижневартовске 6 сентября в парке Победы состоится городской праздник, посвящённый работникам нефтяной и газовой промышленности.
В Нефтеюганске празднование Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности объединят в торжество в первую субботу сентября. Жителей и гостей города ждут выступления кавер-групп, мастер-класс от диджеев, киберспортивный турнир, ярмарка и другие увлекательные мероприятия.