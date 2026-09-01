Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей региона с Днём знаний
Сегодня, 1 сентября, по всей Югре проходят торжественные линейки: тысячи школьников, студентов, педагогов и родителей отмечают День знаний. С тёплыми словами к жителям автономного округа обратился губернатор Руслан Кухарук.
Глава региона подчеркнул особую атмосферу праздника — она наполнена теплом, приятным волнением, мечтами и планами.
«Сегодня дети идут с цветами на торжественные линейки, радуются встрече с друзьями и с нетерпением ждут новых открытий. Взрослые вспоминают себя в школьные годы, своих одноклассников и учителей»,— подчеркнул Руслан Кухарук.
В текущем учебном году за парты сядут более 220 тысяч школьников Югры, среди которых — около 20 тысяч первоклассников. Для ребят этот сентябрь станет началом большого пути: они впервые познакомятся с уроками, переменами, домашними заданиями и первыми отличными оценками.
Значимым событием стало открытие новых и отремонтированных школ: в современные образовательные пространства сегодня пришли ученики из Ханты‑Мансийска, Когалыма, Берёзовского и Нижневартовского районов. Кроме того, в регионе продолжается строительство ещё пяти образовательных учреждений — они дадут почти 4 тысячи новых учебных мест.
Особую благодарность губернатор адресовал педагогам — мудрым наставникам, которые ежедневно поддерживают учеников и помогают им поверить в собственные силы. Руслан Кухарук отметил, что профессия учителя требует настоящего душевного участия: именно педагоги воспитывают поколение, которое будет определять будущее Югры и всей России.
Отдельное внимание в поздравлении уделено выпускникам: в этом году ответственную подготовку к экзаменам и выбор профессии предстоит пройти 32 тысячам девятиклассников и одиннадцатиклассников. Глава округа пожелал ребятам сил, целеустремлённости и трудолюбия.
Также губернатор отметил старт учебного года для почти 17 тысяч первокурсников колледжей и вузов Югры. По его словам, регион по праву гордится молодёжью — будущими нефтяниками, инженерами, строителями, IT‑специалистами, врачами, педагогами и представителями креативных индустрий.
Руслан Кухарук пожелал учащимся, родителям и педагогам продуктивного и вдохновляющего учебного года, новых открытий, побед и значимых свершений.