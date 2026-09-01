Свадебные традиции татар и ханты «оживили» в Нефтеюганском районе
В свадебных обрядах – реконструкциях участвуют как настоящие семейные пары, так и актеры, которые «играют» жениха и невесту.
Первая свадьба по древним обычаям ханты прошла в Салыме, на берегу реки Вандрас.
Перед представителями древних родов ханты засвидетельствовали свой статус пара Артак и Галина. По факту супруги в браке уже более двух лет, у них родился сын Ярослав, но в данном случае они стали участниками священного обряда.
«Они прошли очищение дымом чаги, которое провела одна из старейших женщин рода. Затем обменялись подарками и поклонились огню – хранителю семейного очага. А после вместе с гостями закружились в священном женском танце «Куринька», отгоняя разноцветными платками злых духов и плохие мысли», – поделились подробностями специалисты администрации Нефтеюганского района.
В Куть-Яхе зрители собрались в доме культуры «Кедровый», где местные жители отмечали 51-й день рождения поселка. Им представили татарский свадебный обряд «Килен төшерү» – встречу невесты в доме жениха.
«По традиции свекровь вручила символические подарки, среди которых мед, масло и чак-чак как символы семейного счастья и благополучия. Затем молодые прошли через празднично украшенную арку, как знак перехода в новый семейный статус, принятие родом и благословение гостей. Финалом церемонии стал общий хоровод под песню «Машала», – рассказали в администрации.
На этот раз роли невесты и жениха сыграли старшеклассники Иван и Карина. Благодаря их заинтересованному участию зрители познакомились с национальной культурой.
Проект «Свадебные обряды «Из поколения в поколение»» задумала и организовала общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нефтеюганского района при поддержке средств гранта губернатора Югры.