Югра откроет двери фестивалю «Югра вместе!» по Пушкинской карте
Во всех муниципалитетах региона проходит фестиваль «Югра вместе!» — с 1 по 30 сентября, во всех городах и районах округа. Организатор — АНО «Дом народов Югры». Фестиваль приурочен к Году единства народов России и Году молодой семьи в автономном округе.
Сентябрь 2026 года — ещё и юбилейный месяц для Пушкинской карты: программе исполняется пять лет. В Югре в её рамках задействовано 187 учреждений культуры из 190 потенциальных участников, а карту оформили 74% молодёжи от 14 до 22 лет. Номинал карты — 5 000 рублей, из которых до 2 000 можно потратить на кино. К пятилетию программы приурочена региональная акция «5 лет с Пушкинской картой», стартовавшая 1 сентября в школах и колледжах округа.
Мероприятия фестиваля «Югра вместе!» доступны по Пушкинской карте.
Ханты-Мансийск: куклы оживают
В столице округа в субботу 5 сентября Театр кукол показывает сразу два спектакля по «Пушке». «Удивительная лошадь» (от 400 ₽) — трогательная история о доброте и преданности, где куклы дышат и двигаются словно живые. «Пингвинёнок Пиви» (от 450 ₽) — сказка о маленьком пингвине с большой мечтой.
Помимо этого, в Ханты-Мансийске по Пушкинской карте в сентябре доступны: спектакли «Прощание с Матерой» в театре «Солнце» (от 600 ₽), «Три сестры» в Камерном драматическом театре «23» (от 300 ₽), концерт «Классика без границ» в Югра-Классике (от 650 ₽), литературные игры в Государственной библиотеке Югры (от 200 ₽).
Нефтеюганск: 59 лет городу
Нефтеюганск 5 сентября отмечает день рождения. На набережной у монумента «Первопроходцы» — главные торжества: концертные агитбригады «Поющие геологи», дворовые турниры по футболу и волейболу, вечером — камерный духовой оркестр «Сибирь-Брасс» и лазерное шоу над рекой.
По Пушкинской карте в этот день в городе доступен спектакль «Жихарка» — русская народная сказка о малышке, который перехитрил лису. Билеты от 300 ₽. В семи учреждениях культуры Нефтеюганска — от музея до театра кукол «Волшебная флейта» — действует программа «Пушкинская карта».
Югорск: 64 года и пешеходный город
Югорск 5 сентября превращается в пешеходный — акция «Пешеходный город. Семейные традиции!» перекрывает улицы для машин и открывает для людей. В сквере «Северное сияние» с 14:00 — музыка, танцы, хороводы. В музее истории и этнографии — три выставки, вход свободный.
По Пушкинской карте в Центральной городской библиотеке им. А. И. Харизовой идёт мастер-класс «От рук мастера — к вашим рукам» — от 0 ₽ по «Пушке», 5 и 6 сентября. Библиотеки Югорска запустили к юбилею программы конкурс «ТОП активных пользователей #КодПушки»: победителями станут те, кто посетит больше десяти мероприятий по карте до 20 декабря.
Сургут: от классики до авангарда
В Культурном центре «Порт» 5 сентября открывается выставка «От классики до авангарда» к 55-летию Детской художественной школы № 1 им. Л. А. Горды — работы преподавателей Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой. 100–200 ₽ по «Пушке», выставка работает до 10 октября.
В Городском культурном центре Сургута по Пушкинской карте в сентябре запланированы интеллектуальное шоу «КаверTV» (18 сентября, 19:00) и программа «Про культуру» (22 и 29 сентября).
Нижневартовск: Дюймовочка и ярмарка
В Нижневартовском театре юного зрителя 6 сентября в 11:00 — «Дюймовочка», 500 ₽ по «Пушке». Также в сентябре по карте доступны спектакли «Нижневартовск. Нефтяное сердце» (от 400 ₽), «Приключение капельки» (от 500 ₽), «Соломенный бычок» (от 400 ₽), «Пеппи Длинныйчулок» (от 600 ₽), театральная читка «Интуиция» (от 300 ₽). Драматический театр Нижневартовска открывает 31-й сезон 18 сентября — в репертуаре спектакли по Пушкинской карте.
Параллельно, 5 и 6 сентября на улице Пионерской у парка Победа — сезонная ярмарка местной продукции: рыба, колбасы, овощи, ягоды, молочное, цветы, изделия ручной работы, фудкорт.