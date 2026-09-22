Правительство Югры и Эрмитаж готовятся к совместным выставочным и образовательным проектам
На заседании правительства Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука одобрили проект соглашения с Государственным Эрмитажем. Его подписание позволит сделать доступнее для жителей региона мировое искусство и профессиональные музейные знания.
«Заключение соглашения откроет для Югры новые возможности в сфере культуры, совместные выставочные, цифровые проекты, обмен лучшими практиками, стажировки наших специалистов отрасли в одном из ведущих музеев страны», – сказал Руслан Кухарук.
Соглашение откроет доступ к культурному наследию, развитию музеев региона, сохранению исторической памяти. Это также положительно повлияет на туристическую привлекательность региона и укрепит культурный имидж Югры.
Как подчеркнула директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова, это очень важное решение в части подготовки к 100-летию автономного округа и к юбилейным событиям, которые уже в следующем году состоятся вокруг 95-летия окружного музея природы и человека.
«Безусловно, важна и совместная работа над новыми проектными и инфраструктурными решениями, которые связывают Государственный Эрмитаж и новый музейно-научный комплекс «Барсова гора» в Сургутском районе, потому что находки с этой богатейшей исторической территорией сегодня пополняют фонды Эрмитажа и продолжают вызывать интерес научных работников, исследователей, музеологов и жителей. Это значит, что мы будем готовиться и к совместным выставочным проектам в предстоящие несколько лет», – отметила Маргарита Козлова.
Она подчеркнула, что Государственный Эрмитаж – не только крупнейшая культурная институция мирового уровня, но еще и лидирующая, основополагающая организация в работе союза музеев России.
«Нам интересен опыт работы, кураторство, координация союза музеев России, потому что многие наши муниципальные и региональные музеи, являются членами этого творческого союза. А это значит, что могут брать пример и обмениваться лучшими практиками на площадке работы этого союза», – пояснила Маргарита Козлова.
Подписание соглашение между правительством автономного округа и Государственным Эрмитажем запланировано на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который пройдет с 24 по 26 сентября. Планируется, что в работе примет участие делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком.