Правительство Югры усиливает контроль за оборотом никотинсодержащей продукции
На заседании правительства Югры приняли решение о лицензировании розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Этим займется окружной департамент экономического развития.
С 1 октября этого года ведомство займется лицензированием розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а с 1 марта 2027 года департамент будет осуществлять региональный государственный контроль в этой сфере.
Как отметил директор департамента экономического развития Югры Сергей Толстых, для получения лицензии предприниматель должен быть зарегистрирован как ИП или юридическое лицо, не иметь налоговой задолженности, не иметь задолженности по штрафам, быть зарегистрированным в системе «Честный знак», иметь торговую площадь не менее пяти квадратных метров.
«С 1 октября 2026 год реализация табачной, никотиносодержащей продукции подлежит лицензированию. Однако вопрос государственного надзора возникает с 1 марта 2027 года, поэтому есть целых шесть месяцев, чтобы обратиться в департамент и получить лицензию. Заявление можно подать через Госуслуги, процедура достаточно простая. Общий срок рассмотрения документов – 10 дней. В округе порядка 4000 компаний, магазинов, которые реализуют такую продукцию. Важно, что лицензировать нужно каждую торговую точку, даже если они принадлежат одной компании», – уточнил Сергей Толстых.
Лицензию могут аннулировать за нарушения. Например, за продажу несовершеннолетним или торговлю в запрещенных местах. После аннулирования подать новое заявление можно не ранее чем через год.