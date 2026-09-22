В единстве – наша сила
21 сентября в Ханты-Мансийске, в Думе Югры, состоялась встреча ветеранов специальной военной операции, семей погибших военнослужащих, волонтёров и предпринимателей. В рамках мероприятия состоялось вручение наград тем, кто помогает участникам СВО и их семьям.
Особое место во встрече заняла церемония передачи медалей Ассоциации ветеранов специальной военной операции «В единстве – наша сила» родственникам погибших бойцов. Награды получили семьи Олега Бадритдинова, Георгия Загайкевича, Константина Левина, Александра Попова и Егора Ваченкова. Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания. Председатель Ассоциации ветеранов СВО Югры Дмитрий Аксёнов отметил, что медаль «В единстве – наша сила» была учреждена для награждения бойцов, погибших при выполнении боевых задач. Награды передаются на хранение родным военнослужащих.
На встрече также говорили о работе волонтёров. Руководитель штаба «Сбор ХМ» Кристина Филиппенко рассказала, что сегодня его объединяет более 700 человек. Волонтёры шьют необходимые для бойцов вещи, изготавливают маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и помогают с приобретением техники.
Благодарностью за высокую гражданскую активность, гуманитарную помощь участникам СВО и поддержку их семей была отмечена Кристина Филиппенко. Также награды получили предприниматели и волонтёры, оказывающие помощь военнослужащим.
Отдельным моментом встречи стало вручение Дмитрию Аксёнову ордена Мужества его боевыми товарищами. Наградой он был отмечен за героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Встреча стала возможностью выразить благодарность тем, кто поддерживает военнослужащих, помогает их семьям и сохраняет память о погибших земляках. Для участников мероприятия единство и взаимная поддержка остаются важной частью этой работы.
Пётр Молданов