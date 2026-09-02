Как изменится система образования Югры в новом учебном году
В Югре, как по всей стране, идет масштабная трансформация школьного и дошкольного образования. Как сформировать благоприятную среду в учебном заведении? Как создать сплоченный педагогический коллектив? И почему о любви к Родине надо рассказывать просто и на конкретных примерах? Обо всем этом говорили на Августовском совещании педагогических работников региона.
Улучшение инфраструктуры
Всего в форуме участвовало около тысячи педагогов из разных уголков региона. Еще около пяти тысяч человек присоединились в онлайн-формате. В открытии совещания приняли участие представители региональной власти, думы Югры и духовенства. Задача встречи – обсудить изменения в системе образования и решения, которые помогут сформировать образовательную среду будущего.
– Сегодня мы собрались на ключевой площадке, определяющей вектор развития образовательной системы Ханты-Мансийского автономного округа. Система образования –фундамент суверенитета государства: она формирует человеческий капитал, транслирует культурный код и обеспечивает социальную стабильность. Инвестиции в учителя и ученика –гарантия экономической независимости и безопасного будущего страны, – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Также он перечислил стратегические задачи на предстоящий учебный год. В частности, раннюю профилизацию в партнерстве с вузами и предприятиями округа и масштабное развитие инфраструктуры для школьников и дошкольников. Среди введенных в эксплуатацию зданий шесть школ на 4 072 учащихся в Сургуте, Урае, деревне Хулимсунт Березовского района, селе Малый Атлым Октябрьского района и поселке Белый Яр Сургутского района, три детских сада на 536 мест в Сургуте, Ханты‑Мансийске и Октябрьском районе. Также были отремонтированы 12 школ по всему округу – от Мегиона до Саранпауля, благоустроены 14 пришкольных территорий, а в июне этого года открыто новое здание Югорского физико‑математического лицея‑интерната на 350 учащихся. С началом учебного года начнет работать новая школа в Когалыме на 900 учащихся и обновленные в рамках капитального ремонта Варьеганская и Березовская средние школы в Нижневартовском и Березовском районах. Югорский политехнический колледж примет первых студентов после масштабной реконструкции.
– Еще до конца 2026 года планируем ввести в эксплуатацию: специальную (коррекционную) школу‑интернат VIII вида в Нефтеюганске, среднюю школу в Приобье Октябрьского района, среднюю общеобразовательную школу № 7 с углубленным изучением предметов в Нягани, общежитие кампусного типа Когалымского политехнического колледжа на 100 мест. Также проведут реконструкцию и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа, капитальный ремонт школы № 3 в Нягани, благоустройство территорий пяти школ в Нягани, Нижневартовском, Октябрьском и Советском районах, – сообщил Руслан Кухарук.
Школы станут светлее и просторнее
Глава региона поручил обеспечить полную готовность всех образовательных организаций к переходу с 1 сентября на обновленные федеральные образовательные программы – от методической базы и кадров до цифровой инфраструктуры и локальных актов.
Работа по преобразованию школьной среды в регионе уже активно ведется. На пленарном заседании Августовского совещания заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала, как появилась идея о создании стандарта проектирования школ и детских садов в регионе и в чем ее основная задача:
– Когда мы задаем себе вопрос, для кого мы создаем образовательную среду, то мы знаем, что ответ наверняка один: мы делаем это для людей. После поручения губернатора у нас возникла идея создать некий стандарт, который бы отвечал всем этим требованиям. Он призван унифицировать набор требований к созданию этих инфраструктурных объектов. Хочу отметить, что стандарт – это не типизация, как это было в советское время. Мы сегодня говорим о наполнении смыслом и о функционировании. Мы не копируем, не дублируем федеральные требования и ГОСТы, которые уже утверждены. Мы хотим наполнить стандарт нашей региональной спецификой, северным кодом.
Как сообщила Елена Майер, исходя из нескольких проведенных ранее исследований выяснилось, что комфортная среда влияет на успеваемость ребенка на 16%. В новом стандарте было закреплено несколько основных принципов: натуральность (свет, звук, температурный режим, связь с природой), индивидуализация (адаптивность, многофункциональность пространств) и гармоничные цветовые сочетания.
– Этот стандарт находится в общественном обсуждении, он был представлен строительным организациям, застройщикам. Безусловно, он будет гибким документом. Исходя из ваших оценок, мы будем вносить в него изменения, – сообщила педагогам Елена Майер.
О патриотизме – на реальных примерах
Школьная среда формирует не только интеллектуальные способности, но и ценностные ориентиры, в том числе патриотизм. О любви к Родине важно говорить просто, на реальных примерах из жизни, считает депутат думы Югры и глава Ассоциации ветеранов СВО региона Дмитрий Аксенов:
– Я хотел бы рассказать о том, как нужно с детьми разговаривать о Родине. Дети хотят слышать правду, и они хотят видеть живых людей со своими историями. Важно, чтобы такие встречи проходили в доверительном русле. Патриотизм – это не про красивые слова, и если мы будем с ними говорить какими-то штампами, то они нас просто не услышат. Я предлагаю детям рассказывать реальные истории без прикрас. Возглавляемая мной Ассоциация ветеранов специальной военной операции активно проводит открытые встречи с детьми. С ноября 2024 года с участием наших ветеранов проведены тысячи уроков мужества. Главное – то, что дети, которые встретились и поговорили с нашими ребятами, уже другими глазами смотрят на страну и на самих себя, – рассказал Дмитрий Аксенов.
Для учебы и личностного развития важна устойчивая и комфортная психологическая атмосфера. Несмотря на то, что за последние годы частота обращений к югорскому детскому омбудсмену по теме травли в школе значительно снизилась, она до сих пор актуальна. Заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации МГППУ Ольга Юрчук считает, что буллинг как среди детей, как и среди педагогов можно легко обнаружить.
– Педагог работает в том числе при помощи своей личности. Чтобы руководитель увидел признаки неблагополучия, ему достаточно посмотреть на то, какие взаимоотношения царят в педагогическом коллективе. Первый признак – малоинициативность, стремление завершить работу без обсуждений и уйти, неумение работать в команде. Есть исследование детей из лицеев, гимназий, в котором говорится: чем больше «звезд», тем менее сплоченность в коллективах, то же самое и у педагогов. Это нормально и естественно. Руководителю важно увидеть потенциалы, правильно распределить акценты, и тогда вся энергия будет идти во благо. Когда учитель входит в класс, ребенок смотрит на то, как он реагирует на трудности и ошибки. Если вы видите в ошибке проблему, а не ресурс, соответственно, это будет ухудшать общее решение задачи. Это относится и к педагогической, и к детской среде, – сказала Ольга Юрчук.
Как мы видим, югорские школы действительно вступают в новую эру. За цифровизацией, которой уже никого не удивишь, изменения придут в архитектурную среду, сферу нравственного воспитания и оценок за поведение, раннюю профилизацию. Важно, чтобы все эти нововведения пошли на пользу и развитие.
К сведению
Стратегические задачи в системе образования Югры: масштабирование ранней профилизации; к завершению учебного года необходимо увеличить долю школьников 8–11 классов, участвующих в практико-ориентированном обучении по направлениям научно-технологического развития России, до 35%; цифровая трансформация и суверенизация контента; обучение педагогов работе с отечественными технологиями и интеграция российских нейросетей в региональную цифровую образовательную платформу «ГИС Образование Югры»; формирование культуры безопасности и правопорядка.
12 школ Югры стали участниками федерального пилотного проекта по оценке поведения учащихся 2–8 классов. Необходимо привести региональные нормативно-правовые акты в соответствие с новыми стандартами, успешно пройти этап апробации, сформировать единую цифровую платформу для учета инцидентов и разработать четкий механизм взаимодействия между педагогами, школьными психологами и подразделениями по делам несовершеннолетних.