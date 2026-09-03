В Югре проходят памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом
Сегодня, 3 сентября, в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В Югре проходят акции памяти, митинги и классные часы. Траурные мероприятия охватывают все 22 муниципалитета региона.
22 года назад, 1 сентября 2004 года, в школе №1 Беслана террористы захватили 1128 человек — детей, родителей и учителей. Заложники провели в спортзале без воды и еды почти трое суток. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Трагедия в Беслане стала одной из самых страшных страниц новейшей истории России.
В память о жертвах терактов по всей Югре сегодня проходят десятки мероприятий. В школах — уроки памяти «Прерванный урок», линейки и классные часы. На площадях и у мемориалов — митинги и акции «Свеча памяти» и «Капля жизни».
В Сургуте в День солидарности прошла торжественная линейка-митинг. В поселениях Сургутского района — мастер-классы «Журавлик памяти»: жители делают бумажных птиц и возлагают их к мемориалам. В Октябрьском районе зажгут свечи в память о погибших.
В школах и центрах культуры Пыть-Яха, Нефтеюганска и Нефтеюганского района сегодня проходят встречи с молодёжью, показы документальных фильмов и уроки мужества. В Берёзовском районе к памятной дате приурочили экстремальный забег «Арктический рубеж».