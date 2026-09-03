В Югре проходят памятные мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом

В Югре, как по всей стране, идет масштабная трансформация школьного и дошкольного образования. Как сформировать благоприятную среду в учебном заведении? Как создать сплоченный педагогический коллектив? И почему о любви к Родине надо рассказывать просто и на конкретных примерах?