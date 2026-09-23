В Ханты-Мансийске для иностранцев придумали гид по адаптации «Не коренной, но уже свой»

Организацию четырех просветительских центров для детей анонсировал в своих социальных сетях губернатор региона Руслан Кухарук.

Отметим, что Центры в округе будут действовать в рамках нацпроекта «Семья» в будущем году в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе.