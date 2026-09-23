В Ханты-Мансийске для иностранцев придумали гид по адаптации «Не коренной, но уже свой»
Социальный проект, нацеленный на помощь в адаптации иностранных граждан в окружной столице, уже апробировали на студентах-первокурсниках Югорского госуниверситета.
«Не коренной, но уже свой: гид по адаптации» — это креативная инициатива АНО «Твоё Время», которая реализуется при финансовой поддержке администрации Ханты-Мансийска в рамках гранта Главы города для СО НКО, сообщили в Туристско-информационном центре окружной столицы.
В ее рамках запланировано множество экскурсий и различных активностей: 10 экскурсий по Ханты‑Мансийску, знакомство с традициями и образом жизни местных жителей, полезная информация, где лучше учиться, работать и отдыхать.
Инициатива ориентирована на студентов из других стран, иностранных специалистов и членов их семей в возрасте от 10 до 25 лет.
Желающие присоединиться к проекту могут зарегистрироваться по ссылке или позвонить по телефону: 89024922758. Участие бесплатное.