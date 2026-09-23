В Югре появятся четыре детско-просветительских центра на средства федеральных субсидий
Организацию четырех просветительских центров для детей анонсировал в своих социальных сетях губернатор региона Руслан Кухарук.
Отметим, что Центры в округе будут действовать в рамках нацпроекта «Семья» в будущем году в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе.
«Итоги конкурсного отбора на получение федеральных субсидий подвело Министерство культуры РФ. Новые центры призваны расширить сеть универсальных и комфортных пространств, где реализуются культурно-просветительские программы для творческого и интеллектуального развития детей и подростков», – сообщил губернатор Югры.
Уже в этом году начали работу подобные площадки в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске и на базе муниципальной библиотеки в Кондинском районе. В сентябре в Междуреченском открыли первый в Югре детский культурно-просветительский центр.
«Пространство зонировано под нужды каждой возрастной группы: «Малышково», «Читай-играй», «ТехноЭволюция», уютная «Семейная гостиная» и трансформируемое пространство «Лектор-Арт». Каждая из этих зон предлагает различные возможности для активного и творческого времяпрепровождения», – поделились подробностями в Государственной библиотеке Югры.
На модернизацию центра направили 9 743 600 рублей, из них 3 800 000 рублей – федеральные средства.
Глава региона сообщил также, что на следующий год запланировано увеличение количества модельных библиотек, эти проекты также участвовали в конкурсном отборе.
«К уже модернизированным 17 площадкам добавятся три новые: в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В учреждениях будет выполнен ремонт помещений, обновлен книжный фонд и установлено современное оборудование», – уточнил Руслан Кухарук.