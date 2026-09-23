Более 45 тысяч югорчан оформили цифровые удостоверения в МАКС
Специалисты клиентских служб Отделения СФР по ХМАО-Югре настраивают жителям региона цифровое удостоверение в мессенджере MАКС, помогают привязать профиль к Госуслугам и создать цифровой ID.
С начала года этой возможностью воспользовались 45 326 югорчан, в том числе 30 658 пенсионеров, 6 182 гражданина с инвалидностью и 8 486 многодетных семей.
Цифровой ID содержит основные сведения: ФИО, дату рождения, СНИЛС, информацию о виде и сроке назначения пенсии. Его можно предъявить вместо бумажного документа, чтобы подтвердить право на льготы при покупке товаров в торговых точках и аптеках, при посещении музеев, выставок и театров. С его помощью также можно упростить заселение в гостиницу и оформление социальных выплат и льгот.
Все документы выглядят как QR-код. Зашифрованное изображение обновляется каждые 30 секунд, чтобы его не могли перехватить и использовать злоумышленники. Также в целях безопасности система не позволяет сделать скриншот QR-кода. Войти в МАКС через браузер на компьютере возможно только подтвердив действие с мобильного телефона. Это исключает получение доступа к данным третьими лицами.
Важно отметить, что при сканировании QR-кода передается только информация, необходимая для подтверждения конкретного статуса. Личные данные, размер пенсии или группа инвалидности, будут скрыты.
Подключить сервис могут совершеннолетние граждане с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Сначала надо дать согласие на выпуск удостоверения на портале Госуслуги. Затем открыть профиль в МАКС, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать». После этого цифровое удостоверение автоматически загрузится из личного кабинета на Госуслугах, а QR-код появится в МАКСе.
Если самостоятельно оформить цифровое удостоверение не получается, специалисты клиентских служб Отделения СФР по ХМАО-Югре помогут на каждом этапе, от обновления приложений и авторизации до создания профиля с нуля и восстановления доступа.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс: https://max.ru/sfrhmaougra
Пресс-служба Отделения СФР по ХМАО-Югре
Руководитель Ганеева Альбина Галеевна
8 (902) 819-05-16
Бойцова Татьяна Владимировна
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