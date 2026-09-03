В Югре назвали победителей конкурса «Черное золото»
В Ханты-Мансийске подвели итоги ежегодного окружного конкурса «Черное золото Югры». Торжественная церемония награждения прошла 2 сентября в КТЦ «Югра-Классик» и была приурочена ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Лучшие предприятия и работники отрасли получили государственные, ведомственные и региональные награды.
Конкурс проводится в автономном округе с 2001 года. В этом году в нём было представлено 39 номинаций: 29 персональных, где отмечают лучших работников нефтегазового комплекса, и 10 корпоративных, среди которых главная — «Компания года».
Открывая церемонию, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что сегодня перед отраслью стоят серьёзные вызовы, но нефтяники уверенно их преодолевают: "Ваша стойкость, профессионализм и сплочённость доказывают: любые препятствия по плечу, когда за дело берутся настоящие мастера своего дела. Я твердо уверен, что вместе мы не только справимся с текущими задачами, но и продолжим уверенно двигаться вперёд, укрепляя мощь и надёжность топливно-энергетического комплекса".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в поздравительном адресе назвал Югру флагманом отрасли.
«Россия обладает богатейшими природными ресурсами, колоссальными запасами углеводородов. Нефтегазовый комплекс по праву считается одним из ключевых секторов отечественной экономики. Он играет важнейшую роль в укреплении энергетического потенциала страны и повышении качества жизни людей», — говорится в обращении вице-премьера.
По итогам конкурса 2026 года почётные награды получили более 30 работников ведущих предприятий Югры — ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз» и других. Среди награждённых — операторы по добыче нефти и газа, машинисты, геологи, инженеры, бурильщики, технические руководители и управленцы.
Праздничный вечер продолжился концертной программой, которая символически прошла путь от первых открытий до технологичного будущего. На сцене выступили коллективы «Югра-Классик» и приглашённые артисты.