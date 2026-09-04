400 участников Форума рабочей молодёжи предложат меры поддержки молодых специалистов на предприятиях России
В Пермском крае открылся XIV Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь.Форумы. С 3 по 6 сентября на нём встретятся 400 молодых специалистов из 70 регионов России и Республики Абхазия – инженеры, технологи, представители кадровых служб, лидеры молодёжных советов и участники производственных коллективов.
Форум проходит в Год пермской промышленности и станет одной из ключевых федеральных площадок для развития работающей молодёжи. Участники обсудят вопросы подготовки кадров, повышения престижа рабочих профессий, развития наставничества и создания современных инструментов поддержки молодых специалистов на предприятиях.
Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил Президент России Владимир Путин: «Ваш форум по праву считается одной из ключевых площадок для плодотворного, конструктивного общения молодых специалистов из разных регионов страны, занятых в стратегических, высокотехнологичных отраслях национальной экономики. В ходе дискуссий, круглых столов, деловых встреч с руководителями крупных компаний, представителями профильных министерств и ведомств, экспертами вы сможете обсудить актуальные проблемы, связанные с развитием молодёжного предпринимательства, наставничества, корпоративного волонтёрства, совершенствованием финансовой и правовой грамотности. И конечно, у вас есть отличная возможность познакомиться с промышленными предприятиями Пермского края, их трудовыми коллективами. Отмечу, что государство уделяет приоритетное внимание подготовке квалифицированных, конкурентоспособных рабочих. Уверен, нынешний форум пройдёт успешно, а ваши инициативы, смелые идеи и разработки обязательно будут востребованы».
Форум станет местом встречи тех, кто уже сегодня создаёт будущее российской промышленности. Молодые специалисты из разных регионов страны смогут познакомиться с производственными практиками ведущих компаний и вместе обсудить идеи, которые могут получить продолжение на предприятиях.
«Одним из ключевых факторов при выборе работодателя молодые специалисты называют возможности профессионального развития. Промышленность позволяет молодым попробовать себя в разных направлениях. Современные предприятия – это не только производственный цех, но и возможность роста, обучение и развитие. Форум рабочей молодёжи позволяет участникам получить необходимые знания, познакомиться с работодателями и обрести наставников. Наша задача – создавать условия, в которых интерес к профессии сможет закрепиться: поддерживать инициативы, выстраивать диалог между молодыми специалистами и предприятиями, предлагать инструменты для их развития и самореализации», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.
Пермский край – один из ведущих промышленных центров России с развитой машиностроительной, авиационной, химической и энергетической отраслями. Здесь работают предприятия, которые создают высокотехнологичную продукцию, развивают производственные компетенции и формируют новые возможности для молодых специалистов.
На открытии форума к участникам обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Важно, что вы сами предлагаете изменения в организации труда и жизни предприятий. Повестку форума собрали из живых запросов людей на местах. Впереди четыре дня работы над инструментами, которые найдут свое применение в цехах. Перед промышленностью стоят большие задачи в укреплении кадрового потенциала, внедрении новых технологий и создании передовых производств. Уверен, что все вы внесете вклад в их достижение. Этот год Пермский край проводит под знаком Года пермской промышленности. Ее основа – люди труда. Те, кто работает на благо родного производства, региона и страны. В рамках форума вы познакомитесь с ведущими предприятиями Прикамья. Увидите, как наши земляки с любовью относятся к своему делу», – сказал глава Прикамья.
Одним из ключевых направлений форума станет знакомство участников с работой предприятий. Молодые специалисты посетят ведущие промышленные площадки Пермского края: Камскую ГЭС, АО «Протон-ПМ», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «Новомет-Пермь», ООО «КАМА», АО «Сорбент» и Пермскую ТЭЦ-6. Экскурсии позволят им увидеть современные производства изнутри, познакомиться с технологическими процессами и пообщаться с представителями предприятий. Например, на АО «ОДК-Пермские моторы» молодые специалисты смогут посетить цех окончательной сборки и принять участие в сборке клапана авиадвигателя, а на АО «Редуктор-ПМ» – попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре кабины Ми-8. Также все дни на форуме открыта интерактивная выставочная экспозиция от 27 предприятий-партнеров.
«Здесь, на форуме, чувствуешь масштаб нашей промышленности, находишь единомышленников и заряжаешься энергией от ребят, которые любят своё дело. Рабочая профессия для меня – созидательный труд, реальная польза и продолжение семейной металлургической династии. Металлургия – это мощь, стабильность и гордость за результат своей работы», – отметила Евгения Сафонова, оператор поста управления стана горячей прокатки, председатель молодёжного совета одного из металлургических предприятий Челябинской области.
Деловая программа форума посвящена поиску практических решений для развития рабочей молодёжи. Для участников пройдёт встреча, на которой представители ведущих промышленных компаний, руководитель Росмолодёжь.Профи Дмитрий Литвин и эксперт проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина обсудят, как труд молодых рабочих становится основой процветания России. Участники разработают отраслевую стратегию развития молодёжного совета на предприятии, которая поможет компаниям выстроить системную работу с молодыми специалистами. Также в рамках форума будут созданы стандарт цифрового профиля рабочего специалиста, модель корпоративного волонтёрства и другие инструменты. Эти практические инструменты смогут применять организации реального сектора экономики по всей стране.
Важной частью форума станет II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Человек Труда». Он объединит молодых рабочих, инженеров, наставников и лидеров производственных коллективов. Участники поборются за победу в номинациях «Профессионал года», «Наставник года», «Лидер года» и «Созидатель года», представив свои профессиональные достижения и лучшие практики.
«Мне важно выйти из информационного пузыря своей лаборатории: часто кажется, что наши проблемы уникальны, а они типовые, и кто-то в другом регионе их уже решил. Форум создаёт профессиональное сообщество на годы вперёд. Когда понадобится нестандартное решение, будет кому позвонить, – рассказала Ксения Ларькова, химик-аналитик из Пермского края, которая разрабатывает ингибиторы коррозии.
Кроме того, молодые специалисты смогут получить поддержку для реализации собственных инициатив в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты. Победители смогут привлечь финансирование до 1,5 млн рублей на проекты в сфере наставничества, развития молодёжных сообществ, науки, технологий, добровольчества и популяризации рабочих профессий.
Форум станет площадкой для создания новых решений, которые помогут предприятиям развивать кадровый потенциал и поддерживать молодых специалистов. Его итогами станут практические инструменты, которые смогут применять организации реального сектора экономики по всей стране.
XIV Всероссийский форум рабочей молодёжи реализуется в рамках национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Кадры».
Организаторы – Росмолодёжь.Профи, платформа Росмолодёжь.Форумы, Правительство Пермского края, Агентство по делам молодёжи Пермского края. Партнёры форума – ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Северсталь», ОЭЗ «Алабуга» и ПАО «Ростелеком».