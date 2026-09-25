Коренным народам Югры компенсируют покупку лекарств
Размер компенсации – до пяти тысяч рублей. О новой мере поддержки коренных малочисленных народов автономного округа рассказала заместитель начальника управления, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры Анна Габбасова. Она выступила на заседании комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера Общественной палаты Югры, которое состоялось 24 сентября в Ханты-Мансийске. Тема обсуждения – комплексный подход к сохранению здоровья коренных малочисленных народов Севера: профилактика, лечение и реабилитация. В разговоре приняли участие учёные, врачи, представители профильных департаментов и общественных организаций.
– Остановлюсь подробнее на приобретении лекарственных препаратов: эта реформа была внесена в декабре прошлого года во исполнение многочисленных протоколов, сформированных по пожеланиям самих коренных малочисленных народов. Компенсация осуществляется за приобретение лекарственных препаратов по рецептам врачей, но при отсутствии у человека права на льготное получение этих препаратов. Компенсация может быть предоставлена в размере до 5000 рублей. Обратиться можно посредством портала госуслуг, через многофункциональный центр либо лично в Агентство социального благополучия, – сообщила Анна Габбасова.
Специалист Департамента социального развития подчеркнула, что право на компенсацию имеют не все представители коренных малочисленных народов Севера, а только те, кто состоит в реестре ТТП (территории традиционного природопользования) и имеет среднедушевой доход не выше одной величины прожиточного минимума.
Помимо этого, она остановилась на других мерах поддержки со стороны социальных служб.
– Департамент социального развития также реализует поддержку коренных малочисленных народов Севера в части предоставления мер социальной поддержки и оказания социальных услуг, которые в том числе направлены на сохранение и укрепление здоровья. Поддержка для коренных народов осуществляется определённым категориям лиц, поскольку меры поддержки предоставляются с учётом адресности и нуждаемости. Это лица, которые являются субъектами права традиционного природопользования, и те, кто проживает в местах традиционного проживания (перечень территорий утверждён постановлением правительства). Существует материальная финансовая помощь, которая имеет в своей структуре ряд мероприятий, по которым оказывается выплата пособий: компенсация расходов на приобретение одежды ребёнку – это самое популярное направление; компенсация проезда при прохождении стационарного лечения к месту лечения и обратно; выплата на захоронение тела.
Также Анна Габбасова отметила, что коренные малочисленные народы могут рассчитывать на иные меры поддержки – сейчас в округе их порядка 94 наименований. В том числе это единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации. Если говорить про здоровьесбережение, то такая помощь может быть предоставлена на получение высокотехнологичной медицинской помощи, когда гражданина направляют за пределы округа – до 100 000 рублей, при условии наличия трёх величин прожиточного минимума (66 тысяч рублей) на человека. Также это помощь до 48 000 рублей, когда речь идёт о получении поддержки на территории автономного округа. И ряд других мероприятий.
Людмила Теткина