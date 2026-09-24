Делегация Югры работает на форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге

Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. На полях форума округ подпишет соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем.