Делегация Югры работает на форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге
Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком принимает участие в XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. На полях форума округ подпишет соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем и Государственным историческим музеем. Документы откроют новые возможности для выставочной, образовательной и научно-просветительской работы, а также профессионального развития музейных специалистов региона.
В состав делегации вошли более 20 представителей культурной отрасли и муниципалитетов. Среди них заместитель губернатора Югры Елена Майер, директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Берёзовского района Руслан Александров, руководители учреждений культуры и творческих колледжей, представители отрасли из Сургутского и Белоярского районов, Нижневартовска и Нефтеюганска, а также молодые специалисты — члены молодежного совета департамента культуры.
Форум проходит с 24 по 26 сентября. В этом году его главная тема — «Объединённые культуры — общие ценности». Участники обсуждают развитие культурного сотрудничества между регионами и странами, сохранение исторического и культурного наследия. На площадке форума также представляют концепции развития музейного и театрального дела в России и проводят заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.
Для Югры участие в форуме станет возможностью не только представить региональные проекты, но и закрепить сотрудничество с ведущими культурными учреждениями страны. Например, соглашение с Государственным Эрмитажем предусматривает совместные выставочные и цифровые проекты, обмен профессиональным опытом и стажировки для специалистов отрасли. Отдельное направление — взаимодействие вокруг комплекса «Барсова гора» в Сургутском районе: археологические находки с этой территории уже вызывают интерес исследователей и пополняют фонды Эрмитажа.
«В Главном штабе Государственного Эрмитажа прошла презентация Концепции развития музеев в России до 2030 года. Это один из ключевых стратегических документов, который во многом определит и вектор развития наших окружных музейных пространств», — отметила Елена Майер.
Соглашение Югры с Государственным историческим музеем будет направлено на развитие межмузейного сотрудничества. Речь идет о совместных научно-просветительских и выставочных проектах, а также стажировках сотрудников. Для Югры такое партнерство особенно актуально в преддверии 100-летия округа: совместные выставочные и музейные проекты планируется готовить заранее, с учетом долгосрочных планов учреждений культуры.
Кроме того, впервые в истории форума организована отдельная молодежная программа. Молодые сотрудники сферы культуры смогут принять участие в профессиональных обсуждениях и представить собственные инициативы.
Три дня работы делегации Югры на Форуме объединённых культур будут посвящены не только обсуждению актуальных вопросов отрасли, но и конкретным договоренностям. Новые партнерства с крупнейшими музеями страны должны расширить выставочные и образовательные возможности для жителей региона, а также дать специалистам Югры доступ к профессиональным практикам федерального уровня.