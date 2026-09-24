В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли совместные противопожарные учения Росгвардии и МЧС
На территории Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре прошли совместные противопожарные учения с привлечением сил и средств пожарно-спасательных подразделений МЧС России.
По легенде учений, в одном из административных зданий территориального управления произошло возгорание. Незамедлительно к месту условного пожара прибыл боевой расчет пожарной части. Сотрудники МЧС оперативно развернули рукавные линии и приступили к ликвидации очага возгорания. В ходе мероприятия были отработаны практические действия по эвакуации личного состава и материальных ценностей, а также проверена готовность дежурных смен к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделялось слаженности работы всех участников учений и правильности применения первичных средств пожаротушения.
«По итогам тренировки представители МЧС отметили высокий уровень организации взаимодействия и грамотные действия сотрудников Росгвардии при возникновении нештатной ситуации. Проведение подобных совместных учений позволяет поддерживать необходимый уровень профессиональной подготовки и обеспечивать безопасность объектов ведомства», — отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков.
Поставленные задачи по отработке взаимодействия и обеспечению безопасности выполнены в полном объеме, работа в данном направлении будет продолжена.
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