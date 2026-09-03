Борис Хохряков отметил работу нефтяников Мегиона
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков вместе с Губернатором региона Русланом Кухаруком поздравили с наступающим профессиональным праздником работников компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Этот год для предприятия особенный – исполняется 65 лет первой мегионской нефти. Кроме этого, в феврале «Мегионнефтегаз» преодолел исторический рубеж – добыл 900-миллионную тонну нефти. Этот результат объединяет труд нескольких поколений нефтяников, первопроходцев и ветеранов отрасли.
«Для Югры День нефтяника – главный день в году. Больше 60 лет труд геологов, буровиков и нефтедобытчиков определяет силу и будущее нашего региона. И даже под санкциями, даже когда мировые рынки лихорадит, отрасль вновь показала свою устойчивость: Югра по-прежнему дает около 40% всей российской нефтедобычи и больше половины всего эксплуатационного бурения по стране. Такого результата не может показать больше ни один регион России, – отметил на торжественном собрании Борис Хохряков. – Мегион я знаю не понаслышке: работал здесь, возглавлял экспедицию. И сегодня вижу, как город держит марку. В марте Мегионскому месторождению исполнилось 65 лет. А скважину Р-1, с которой началась разработка Среднего Приобья, геологи «Славнефть-Мегионнефтегаза» вернули в строй. Она дает нефть с обводненностью всего 20%. Для сравнения: на соседних зрелых скважинах вода занимает больше 90%. В феврале предприятие преодолело рубеж в 900 миллионов тонн накопленной добычи. Прошлый год вообще можно назвать годом роста для компании: увеличили и добычу, и ресурсную базу. На Луговом месторождении нашли залежь безводной нефти и запустили скважину с высоким дебитом. Такой результат дают мастерство и профессионализм мегионских нефтяников».
На торжественном собрании коллектива Борис Хохряков вручил награды Думы автономного округа работникам компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» за многолетний, добросовестный труд.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры