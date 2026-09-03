313 участников форума «УТРО» создадут проекты в сфере туризма, промышленности и поддержки молодых семей
2 сентября в Курганской области открылся форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие проходит на семейном курорте «Лесники» в посёлке Усть-Утяк Кетовского муниципального округа и объединяет 313 молодых людей.
На форум приехали участники из всех регионов Уральского федерального округа, а также из Республики Абхазия, Оренбургской и Омской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ярославской областей. До 6 сентября они будут учиться, обмениваться опытом, работать с экспертами и разрабатывать проекты для развития территорий.
Главная тема форума в 2026 году – «Урал. Наследие, которое мы создаём». Она объединяет разговор о прошлом, настоящем и будущем макрорегиона: сохранении исторической памяти и семейных ценностей, развитии территорий, государственной службе, рабочих профессиях, туризме и здоровом образе жизни.
«Мы долго готовились к форуму: собрали лучших спикеров, экспертов и молодёжь со всего Уральского федерального округа. Постарались создать комфортные условия, чтобы участники могли познакомиться, подружиться, вместе найти решения актуальных вопросов и предложить их своим регионам и всей стране. Я вижу людей, которые будут творить будущее, хотят идти вперёд и менять к лучшему жизнь своих городов, регионов и нашей страны», – отметил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев.
Образовательная программа разделена на шесть тематических направлений, каждое из которых представляет один из регионов Уральского федерального округа. Площадка «Урал семейный» посвящена поддержке молодых семей, родительских сообществ и семейного предпринимательства. «Урал исторический» объединит участников, которые занимаются сохранением исторической памяти и культурного наследия. «Урал служащий» сосредоточится на компетенциях будущего для молодых государственных и муниципальных служащих.
На площадке «Урал туристический» молодёжь будет разрабатывать решения для развития туристического потенциала территорий и аутентичного внутреннего туризма. Направление «Урал рабочий» объединит молодых специалистов промышленных предприятий и представителей рабочих профессий. Участники площадки «Урал здоровый» обсудят развитие массового спорта, культуру здоровья и формирование полезных привычек.
Смысловая программа форума построена вокруг пяти тем: «Память поколений – мост к единству», «Труд, создающий наследие», «Родные корни», «Общее будущее» и «Здоровая нация – сильная страна». Участников ждут лекции, мастер-классы, практические занятия, проектная работа, встречи с экспертами и дискуссионные площадки.
«Я впервые участвую в этом форуме, и мне очень нравится его атмосфера. Я приехала, чтобы выйти из зоны комфорта, получить новый опыт. Здесь хочется пообщаться с экспертами и единомышленниками, найти полезные знакомства и зарядиться идеями, которые смогу реализовать у себя дома», – рассказала участница форума из Ханты-Мансийска Эсмира Иванова.
Программа форума объединит образовательные, дискуссионные, спортивные и культурные форматы. Участников ждут встречи с экспертами, известными общественными деятелями и лекторами Российского общества «Знание», стратегические и панельные сессии, работа по тематическим направлениям, мастер-классы и экскурсии. В числе ключевых гостей форума – военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, телеведущий и путешественник Дмитрий Крылов, профессор Лаборатории «Молодёжная политика» НИУ ВШЭ Алексей Токарев и российский спортсмен-бобслеист Дмитрий Труненков.
Отдельный блок программы будет посвящён диалогу молодёжи с представителями органов власти. Участники встретятся с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой, полномочным представителем Президента России в УрФО Артёмом Жогой, губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, главами регионов Уральского федерального округа. По итогам работы тематических площадок команды представят свои предложения и итоговый продукт форума.
В рамках форума также пройдёт конкурс Росмолодёжь.Гранты. Участники смогут представить социально значимые инициативы по 19 номинациям и претендовать на поддержку в размере до 1 миллиона рублей. Защита проектов позволит авторам получить экспертную обратную связь и доработать идеи для дальнейшей реализации.
«На „Утро" я приезжаю за людьми и смыслами. Первый форум подарил мне команду единомышленников и невероятный заряд энергии – тогда мы придумали маршрут для программы „Больше, чем путешествие" по Югре, чтобы показать наш край молодёжи со всей страны. На втором форуме я целенаправленно пошел на направление „Управленцы", чтобы учиться грамотно вести за собой команды. А в этом году я снова здесь, на профиле „Урал служащий", продолжаю развиваться. Но в этот раз я приехал уже с конкретной грантовой заявкой на защиту. Хочется не просто брать знания отсюда, но и получить ресурсы, чтобы сразу воплощать их в жизнь у себя в регионе», – поделился участник грантового конкурса Дамир Сарсенбаев.
Помимо образовательной программы, форум включает культурные, спортивные, патриотические, экскурсионные и добровольческие форматы. Они помогут участникам познакомиться с Курганской областью, наладить межрегиональные связи и сформировать команды для совместных инициатив.
Форум «УТРО» – образовательная и коммуникативная площадка, которая ежегодно проходит в одном из регионов Уральского федерального округа. В 2026 году принимающей стороной стала Курганская область. Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Программным партнёром форума выступает Российское общество «Знание».