283 тысячи югорчан получили выплаты по больничным от Отделения СФР по ХМАО-Югре с начала года
Поддержку получили 283 тысячи югорчан, на общую сумму 20,4 млрд рублей. Первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счёт средств Отделения СФР по ХМАО-Югре. При уходе за больным членом семьи, например, за ребёнком — пособие за весь период выплачивается за счёт средств регионального Отделения СФР.
Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за два предыдущих года. Если зарплата работника ниже минимального размера оплаты труда или его страховой стаж составляет менее шести месяцев, расчёт производится на основе МРОТ, который в этом году составляет 27 093 рубля.
«Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней по больничному листу. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет. В случае ухода за больным ребёнком до 7 лет (включительно) пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя», — отметила управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Также получать пособие имеют право индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатившие в полном объёме страховые взносы за предыдущий календарный год.
В этом году предельная величина пособия по временной нетрудоспособности в нашем регионе составляет 6 827,40 рублей в день, минимальная оплата одного дня больничного равняется 1 336,09 рубля.
Северяне могут отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии и размере выплаты в личном кабинете на портале Госуслуг.
Отделение СФР по ХМАО-Югре назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня представления работодателем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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