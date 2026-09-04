В Югре пройдет IV Конференция финно-угорских писателей
С 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске, Берёзово и Пыть-Яхе пройдет IV Конференция финно-угорских писателей. Мероприятие объединит более сотни литераторов, переводчиков, издателей и исследователей из разных регионов России. Ключевой темой встречи станет локальная идентичность – участники обсудят, что значит «малая родина» для финно-угорских народов.
Организаторы ставят перед собой задачи по развитию национальной литературы, сохранению языков и укреплению межкультурных связей. В повестке – вопросы книгоиздания в автономном округе и на других финно-угорских территориях, роль чтения в сохранении родного языка и формировании интереса к книге. Кроме того, писатели смогут повысить профессиональное мастерство в рамках специальных секций.
Среди приглашенных гостей – прозаик и критик из Севастополя Платон Беседин, поэт и искусствовед из Санкт-Петербурга Роман Круглов, поэт-переводчик из Екатеринбурга Андрей Расторгуев, прозаик из Петрозаводска Владимир Софиенко, а также поэт из Рыбинска Александр Рыжков, основатель литературного музея и организатор фестиваля «Солнечный круг». Всего на конференцию зарегистрировались 107 человек.
География участников охватывает все финно-угорские регионы страны: Республику Мордовия, Удмуртию, Марий Эл, Карелию, Коми, Коми-Пермяцкий округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, а также Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.
В Ханты-Мансийске торжественное открытие и пленарное заседание примет Национальный центр «Россия» в Югре. В деловую программу также вошли круглый стол по переводу, секция исследователей финно-угорской литературы, книжная выставка «Югорика» и конкурс «Югорская книга», который в прошлом году расширил свою географию.
Для молодых авторов организуют литературную мастерскую с секциями прозы и поэзии, а также проведут семинар по авторскому праву. Культурная часть включает встречи клуба «Чтение со вкусом», посвященные творчеству Волдиной и Тарханова, творческие встречи с писателями, презентации новых изданий и турнир «Поэтические дуэли» для молодежи из финно-угорских регионов.
Трехдневный выезд на речном транспорте доставит участников в поселок Берёзово, который относится к Арктической зоне и славится богатым историко-культурным наследием. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми-Пермяцкого округа, Марий Эл, Карелии, Санкт-Петербурга и Тобольска.
Открытие конференции намечено на 8 сентября – в этот день в России будут отмечать День языков народов Российской Федерации. В честь этого события в программу включили Всероссийский диктант на языках народов России «Россия – дом народов». Его проведут на площадке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.