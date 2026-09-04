Для жителей и гостей Ханты-Мансийска открылась выставка «Лабаз. Сумьях. Ӆупас.»
В г. Ханты-Мансийске 4 сентября в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» открылась выставка по материальной культуре обских угров «Лабаз. Сумьях. Ӆупас.».
На данной выставке представлен фоторяд хозяйственных, охотничьих, мужских и женских лабазов различных локальных групп обских угров.
Фотографии взяты из фотофонда этнографического музея «Торум Маа», они были сделаны научными сотрудниками в течение многих лет во время научно-исследовательских командировок в места компактного проживания обских угров. Также представлен предметный ряд хозяйственной деятельности, который может храниться в лабазах и использоваться при их строительстве.
Территория, где проживают ханты, манси и лесные ненцы, это таёжная болотистая местность, холодная зима, весенние подтопления, и поэтому такое конструктивное решение поднять всё строение над землёй очень выигрышно. В таких строениях на высоких ножках всё содержимое лабазов хорошо сохраняется. Лабазы обских угров строились без единого гвоздя и кое где ещё сохранились такие постройки. На открытой экспозиции этнографического музея «Торум Маа» хранится охотничий лабаз, построенный из колотых досок, что позволяет сохранять целостность древесного волокна, а значит должен служить долго и возраст этого лабаза 113 лет.
Зоя Никифоровна Лозямова поделилась воспоминаниями о родовом стойбище, где до сих пор сохранились их семейные лабазы. Рассказала об особенном устройстве двери лабаза и что хранилось в их семейных лабазах.
На выставке мы увидели различия и локальные особенности хозяйственных построек обских угров.
Наталья Краснопеева