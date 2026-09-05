В Ханты-Мансийске открылась выставка к 70-летию художницы из Мегиона
В галерее-мастерской Геннадия Райшева в Ханты-Мансийске начала работу выставка «Золото древней земли». Об этом пишет ugra-tv.ru.
Свои работы представила заслуженный работник культуры России Альфея Мухаметова, которая много лет живет и творит в Мегионе. Проект реализуется в рамках «Культурного сотрудничества» — программы, объединяющей Югру, Тюменскую область и Ямал.
Экспозиция приурочена к 70-летию художницы и включает более 80 произведений в сложнейших техниках: горячая эмаль по меди, керамика, художественное плавление золота. Но главная особенность — картины, написанные нефтью. «Черным золотом» Альфея Мухаметова изобразила героев России, писателей и нефтяников.
Сама художница рассказала, что создала более 400 портретов работников нефтяной отрасли, и эти работы сейчас хранятся в музеях по всей стране. Выставка будет работать до 25 октября. Вход свободный.