Жители Югры могут сфотографироваться на выборах и выиграть призы
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа объявила о старте приема заявок на фотоконкурс. Участниками могут стать все, кто снимет процесс голосования на выборах 18, 19 и 20 сентября 2026 года.
Организаторы подготовили шесть номинаций: «Досрочное голосование», «Голосуем всей семьей», «Я голосую», «Голосую впервые», «Фоторепортаж с избирательного участка» и «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для участия необходимо отправить в Избирком Югры не более 5 снимков в одной из номинаций. Фотографии должны отражать ход голосования – подготовку к выборам, работу участка, выездное или досрочное голосование. К заявке нужно приложить заполненную форму и согласие на обработку персональных данных. Все документы направляются на электронную почту iks86.konkurs@yandex.ru с пометкой «Выборы в объективе».
Прием работ продлится до 27 сентября. Победителей объявят до 30 октября.