Югра представила сакральное наследие на Всероссийском этнофестивале в Москве
В Москве 5 сентября открылся Всероссийский этнографический фестиваль, объединивший культуры и традиции народов России. Одной из самых колоритных площадок стало пространство Югры, развернутое родовой общиной «Вотма ёх» при поддержке Представительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Гостей встречали председатель общины Татьяна Тарлина и мастер хантыйского фольклора Тимофей Молданов. Они провели обряд окуривания и очищения — ритуал на благополучие, добрые мысли и новые дороги. Москвичи и гости столицы с искренним интересом включились в действо, погрузившись в атмосферу северной традиции.
Экспозиция общины «Вотма ёх» привлекала внимание самобытностью: традиционные игрушки, предметы быта, национальная одежда, изделия из бисера, бересты и шерсти. Каждая работа — слепок памяти семьи и многовековой связи народов Севера с родной землей. Свои творения представили мастера из числа коренных народов: Татьяна Салтыкова, Татьяна Бахтиярова, Ирина Арабок, Людмила Молданова (Яркина), Елена Гришкина, Клавдия Кулакова (Тарлина), Галина Кечимова, Антонина Ледкова, Алена Бубко (Хороля) и Снежана Пуйко.
6 сентября в рамках фестиваля состоялся круглый стол «Презентация лучших социокультурных практик по сохранению этнокультурных традиций как средство формирования культурной и гражданской идентичности россиян». Председатель общины «Вотма ёх» Татьяна Тарлина выступила с докладом о защите сакральных мест малых народов на примере опыта Югры. Тимофей Молданов презентовал проект издания фольклорных текстов «Третий день медвежьих игрищ». За участие в круглом столе Татьяне Тарлиной вручили благодарность организаторов фестиваля.
Фестиваль продолжает объединять людей через музыку, творчество и уважение к культурному наследию народов страны.