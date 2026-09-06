Президентский фонд принимает заявки на экологические проекты
У экологов, биологов и сотрудников заповедников есть ровно месяц, чтобы получить финансирование на свои инициативы. Президентский фонд природы объявил старт конкурса 2027 года, пишет informugra.ru. Заявки принимаются до 30 сентября.
Объем грантового фонда в этом году — 1 млрд рублей. Деньги получат проекты, связанные с сохранением редких животных, мониторингом биоразнообразия и развитием особо охраняемых природных территорий. Приоритет — исчезающие виды и места их обитания.
Фонд поддерживает не только научные исследования, но и кадровые программы для защитников природы, волонтерские проекты и просветительские инициативы. Отдельная категория — экологические проекты в Арктике.
Процесс отбора двухступенчатый. Сначала экспертный совет оценивает идеи, затем финалисты дорабатывают заявки и получают баллы. Итоги объявят в феврале 2027 года, а реализация проектов начнется с 1 марта.
За два года работы фонд выделил 3,1 млрд рублей на 321 проект в 68 регионах. География охватывает 202 охраняемые территории, в работе задействованы почти 1,5 тыс. специалистов. Большинство проектов направлены на сохранение животных: в фокусе — 121 вид, из которых 69 значатся в Красной книге.
Подать заявку можно на сайте президентскийфондприроды.рф.