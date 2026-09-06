Руслан Кухарук поздравил нефтяников и газовиков Югры с профессиональным праздником
Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился к работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности с поздравлением по случаю Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
В своём обращении глава региона подчеркнул, что для Югры этот день — особый повод поблагодарить людей, чьи мужество и стойкость дали мощный импульс развитию Севера и превратили край в опорный регион российской энергетики.
«Несмотря на вызовы нового времени — внешнее экономическое давление, атаки врага на объекты инфраструктуры и попытки дестабилизации отрасли, наши нефтяники и газовики проявляют исключительную выдержку и профессионализм. Совместно с федеральным центром и правительством Югры они прилагают все усилия для преодоления напряжения на топливном рынке», — отметил Руслан Кухарук.
Губернатор напомнил, что сегодня в нефтегазовой отрасли округа трудится треть трудоспособного населения региона. Особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов: эффективным инструментом развития кадрового потенциала стали корпоративные профильные классы, где обучаются более 8 тысяч югорских старшеклассников.
«Это наша инвестиция в устойчивое будущее отрасли, в сохранение преемственности поколений и укрепление технологической базы региона», — подчеркнул глава региона.
Руслан Кухарук также отметил, что вклад нефтегазового комплекса в развитие автономного округа выходит далеко за пределы производственных показателей. В рамках соглашений о социально-экономическом партнёрстве предприятиями ТЭК совместно с правительством Югры ежегодно реализуется свыше 250 проектов — от строительства детских садов и модернизации дорог до проведения культурных мероприятий международного уровня. За последние пять лет объём социальных инвестиций превысил 55 млрд рублей.
В завершение губернатор пожелал нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, сил для преодоления вызовов и новых трудовых достижений.
«Спасибо за вашу ежедневную работу, которая даёт ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне для каждой югорской семьи», — сказал Руслан Кухарук.