Нефтеюганск празднует день города
Как сообщает газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», мероприятия проходят в разных локациях.
У ротонды в первой половине дня работала аллея креативных индустрий. Актёры любительского молодежного театра-студии «Чайка» показали творческие номера, а организация «Право на жизнь» устроила выставку бездомных животных. Свои площадки представили Центр молодёжных инициатив, Движение Первых и Кванториум. А напротив храма Всех Святых развернулись богатырские игры от Православной гимназии.
У монументального комплекса «Первопроходцы» многолюдно с самого утра. Горожане смогли посмотреть короткометражный художественный фильм «Вуся Вулаты» и пообщаться с творческой группой. А на ретро-площадке организовали концертную программу. «Самоцветы Сибири», Клуб бардовской песни «Дорога» и эстрадно-джазовый оркестр «Джаз Бенд» радовали горожан хорошей музыкой.
У спортивного комплекса «Сибиряк» развернулась креативная площадка от образовательных учреждений. Юные нефтеюганцы пробуют себя в самых разных направлениях: тренируются в сборке и разборке автоматов, сражаются в шахматных баталиях, осваивают компьютерную графику и азы программирования, а ещё управляют симуляторами дронов.
Не обошлось на праздновании и без модных показов. Новую коллекцию одежды представил бренд «МОЁ — сделано в Югре». Модели Школы Елены Фомичевой продемонстрировали смелые и необычные образы. А Центр национальных культур продолжил зрителям посмотреть дефиле с национальным колоритом. Участницы проекта «Этнокраса» вышли на площадку в костюмах, созданных по собственным эскизам.
У памятника «Первопроходцы» на торговых площадках представлен самый разный ассортимент местных мастеров и производителей: гастрономические товары, сувениры, брелоки, изделия ручной работы, игрушки и множество интересных вещей для детей и взрослых. Здесь же установлена главная сцена. Совсем скоро перед нефтеюганцами выступит московская группа «Технология», пройдёт диджей-сет и состоится яркое лазерное шоу.
«Так здорово, что много разных локаций, - делится впечатлениями Альбина Галимова. – Мы пришли всей семьёй и развлечения есть и для детей и для взрослых. Спасибо за этот праздник! Желаю родному городу процветания, а его жителям любви, здоровья, добра и хорошего настроения».