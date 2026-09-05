В Ханты-Мансийске в рамках акции «Спасти и сохранить» прошел экоквест для школьников
В Югре продолжается марафон завершающих мероприятий XXIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Сегодня в парке «Долина ручьев» состоялся экоквест, в котором приняли участие команды учеников образовательных учреждений города. Ребята выполняли различные задания, связанные с бережным отношением к окружающей среде и знаниями о природе.
Для юных экологов были организованы 10 экологических станций. Каждой команде необходимо пройти их по своему маршруту. После выполнения задания в маршрутный лист ставится печать. Важна не только скорость прохождения, но и эрудиция, внимание и находчивость.
Организаторами экологических станций выступили АО «Югра-Экология», Природнадзор Югры, региональное отделение «Движение первых», Талинская средняя школа Октябрьского района, экоактивисты — волонтеры Югорского госуниверситета, Природный парк «Самаровский Чугас» и другие организации. Так на площадке «Югра собирает» ребятам предстояло сыграть в эко-баскетбол: правильно определить типы отходов и рассортировать их в соответствующую корзину.
На станции «Югра заботливая» Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий школьники раскрашивали кормушки, которые пригодятся пернатым предстоящей зимой, и отгадывали значение различных пословиц о птицах.
Музей под открытым небом «Торум маа» предложил участникам узнать о том, как обские угры веками жили в гармонии с окружающим миром, благодаря чему природа нашего края во многом сохранилась в первозданном виде до наших дней.
«Учёные отмечают, что традиционная коренная культура жителей Севера была как раз самой экологичной во всём. Это рачительное отношение к природным богатствам, следование принципу: не брать от природы больше, чем тебе необходимо для проживания. В том числе это относится к принципам охоты, которые помогали поддерживать популяцию животных, к предметам быта, утвари, которые изготавливались из биоразлагаемых материалов: корни и кора деревьев, шкуры и мех животных и так далее», — говорит научный сотрудник музея «Торум Маа» Ирина Ксенофонтова.
На станции музея представлены различные предметы быта ханты и манси, например, макет хитрой ловушки на соболя, которой жители Сибири пользовались с незапамятных времен
Как рассказала руководитель одной из команд, заместитель директора и классный руководитель 6 класса школы №9 Ольга Дикусар, в экоотряд для участия в квесте вошли 10 ребят:
«Экоотряд, который отвечает за бережливое отношение к природе, сформирован в нашем классе с прошлого учебного года. В аудитории они ухаживают за растениями, цветами. Мы также посадили деревья на территории школы, периодически поливаем, и теперь будем наблюдать вплоть до девятого класса, как они будут расти. Соответственно, проводим различные мероприятия природоохранного формата».
Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексей Ковалевский подчеркивает, что прежде всего такие акции направлены на работу с подрастающим поколением.
«У детей формируется определенное отношение к окружающей среде, а через них к процессу приобщаются и родители. Не случайно выбрали такое направление, ведь именно в семье в первую очередь формируются привычки бережного отношения к природе», — говорит Алексей Ковалевский.
Молодому поколению сегодня важно разъяснять действие законов, в чем суть природоохранной деятельности, какая ответственность за какие нарушения предусмотрена. В этой части есть пробелы, как и в элементарных знаниях об окружающем мире, замечает глава Природнадзора Югры:
«Например, у нас тут дети на площадках на осетра говорят: «селёдка». Хотелось бы, чтобы ребята как минимум осетра от селедки отличали, понимали, у каких животных какой ареал обитания, как себя вести при встрече с ними, с тем же медведем. Чем больше мы будем просвещать ребят по этим темам, знакомить с богатством и особенностями растительного и животного мира, тем лучше они будут понимать, как гармонично сосуществовать с природой и не причинять вреда ни им, ни себе».
Для этого в том числе проводится международный конкурс «Красная книга глазами детей» и другие образовательные проекты. Как признается Алексей Ковалевский, жители округа стали более трепетно относиться к вопросам экологии, в том числе на бытовом уровне.
«Меняется количество и тональность обращений граждан. Если раньше больше говорили о загрязнении окружающей среды, то сейчас в основном поднимают вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обустройством контейнерных площадок, захламления территории и так далее. Экологическая культура повышается. И сегодня гости Югры отмечают, какой у нас великолепный, чистый, зеленый город. Это результат наших совместных усилий с жителями», — добавляет Алексей Ковалевский.
Также на трассе Долины ручьев был организован легкоатлетический кросс. Кроме того, в рамках серии мероприятий на экологическую тематику в Музее Природы и Человека сегодня проходит XII Ягодно-грибной фестиваль. Это прекрасная возможность для жителей и гостей города узнать больше о многообразии живой природы региона. На примузейной территории организованы выставка-продажа ягод и грибов, дегустации, ярмарка народных ремесел, научные площадки от микологов, конкурсы, развлечения и фотозоны.