Югорчан приглашают к участию в конкурсе экопроектов
В России стартовал конкурс экологических и природоохранных проектов 2027 года, объявленный Президентским фондом природы. Приём заявок на грантовую поддержку продлится с 1 по 30 сентября на официальном сайте организации, сообщает интернет-портал mysurgut.ru.
Участниками конкурса могут стать как учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), некоммерческие организации, так и команды профессиональных экологов, биологов и учёных.
Общий объём грантового фонда в этом году составляет 1 миллиард рублей. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 марта 2027 года, итоги конкурса подведут в феврале.
«Приоритетные темы - изучение, сохранение и мониторинг биологического разнообразия. В первую очередь фонд поддержит проекты, связанные с сохранением редких и исчезающих видов животных, а также восстановлением их естественной среды обитания. Также в число приоритетов вошли развитие кадрового потенциала защитников природы, волонтёрские и благотворительные инициативы на базе ООПТ, эколого-просветительские программы для широкой аудитории и проекты по сохранению природной среды в Арктической зоне», - отмечается в сообщении.
Конкурс проводится в два тура. Первый – отборочный. На нем экспертный совет даст свою оценку представленным идеям, отбирая наиболее актуальные и проработанные. В финале конкурсанты должны доработать проекты, после чего получат рейтинг в баллах, который и определить размер гранта.
Это, к слову, третий конкурс, проводимый Президентским фондом природы. Фонд был создан 3 марта 2025 года. За это время организация выделила гранты на 321 проект. Общий бюджет поддержанных инициатив составил 3,1 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда - средства самого фонда, а 1,1 миллиарда - привлечённое софинансирование.
«Проекты охватывают 68 регионов России и реализуются на 202 особо охраняемых природных территориях, к ним привлечены почти полторы тысячи специалистов. Все эти инициативы направлены на сохранение 121 вида животных, 69 из которых занесены в Красную книгу России», - уточняется в сообщении.