В Югре оказывается системная помощь национальным общинам
В Югре выстроена система мер поддержки национальных общин коренных малочисленных народов. По данным департамента недропользования и природных ресурсов в Реестре организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов состоят 98 организаций, из них 78 – общины, что составляет 79%.
Именно Реестр выступает ключевым инструментом учета и планирования господдержки.
«Общая численность работников по данным реестра составляет 1204 человека, из них 880 – представители коренных малочисленных народов округа. Непосредственно в общинах состоит 921 человек, включая 686 представителей народов ханты, манси и ненцы», – привел статистические данные заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров на очередном заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Югры при правительстве автономного округа под председательством первого заместителя губернатора Югры Павла Тараканова.
Традиционные виды деятельности общин: собирательство, оленеводство, рыболовство и охота. Для ведения такой деятельности общинам предоставляются лесные и рыболовные участки, а также охотугодья, что позволяет сохранять традиционный уклад жизни и одновременно создавать условия для устойчивого развития общин.
«На 1 июля 2026 года заключено 263 договора аренды лесных участков общей площадью 414,9 тыс. га. Из них 23 договора с 17 общинами», – отметил Комиссаров и добавил, что распределение по направлениям использования наглядно показывает приоритеты. Так, на заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений подписано 28 договоров (862 га), из них 14 договоров (406 га) с общинами. В охотничьем хозяйстве действуют 5 договоров (71,5 га), в том числе 2 договора (39,5 га) с общинами. С сельхоз производителями заключено 20 договоров (413,5 тыс. га), включая 3 договора (52,58 тыс. га) с общинами. Больше всего договоров заключено в рамках рекреационной деятельности: 210 договоров (464 га), из них 4 договора (5,8 га) заключены с общинами.
Говоря о рыбодобыче, заместитель руководителя профильного департамента отметил, что для промышленного рыболовства 9 общинам предоставлено 17 рыболовных участков. В сфере охотничьего хозяйства на 1 июля 2026 года работало 70 охотпользователей на 116 закрепленных угодьях. С 18 общинами заключены охотхозяйственные соглашения на общую площадь 2 млн 996 тыс. га – это 26 % от всех охотпользователей округа.
«Центральным механизмом поддержки остается государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Общий объем поддержки за три года составил 95,7 млн рублей, из них 66,1 млн рублей направлено непосредственно общинам. Помощь получили 23 организации, в том числе 15 общин, – сказал спикер. – Эти меры дали ощутимые результаты: заготовлено и реализовано более 222,7 тонн продукции традиционного хозяйства, создано 19 постоянных и 51 сезонное рабочее место».
Помимо прямых субсидий, за счет бюджета округа финансируются различные мероприятия для общин. Например, каждые два года проводится круглый стол «О поддержке и развитии общин коренных малочисленных народов Севера Ханты Мансийского автономного округа — Югры». По итогам круглого стола и экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных малочисленных народов Севера» был реализован ряд важных инициатив.
Так, единовременная помощь молодым специалистам увеличена со 100 до 300 тыс. рублей, повышена компенсация на приобретение оленей с 10 до 20 тыс. рублей, увеличен максимальный размер компенсации на приобретение техники: снегохода, лодочного мотора и квадроцикла с 200 до 500 тыс. рублей, а лодки со 150 до 250 тыс. рублей.
Также были проиндексированы ставки субсидий на продукцию охоты: на соболя — с 665 до 1320 рублей, на мясо лося — с 80 до 120 рублей. А ежегодное финансирование грантов на проекты развития традиционного хозяйства выросло до 37,5 млн рублей, ранее сумма составляла 21 млн рублей. Размер каждой из восьми номинаций повышен до 5 млн рублей, а по номинации «Изготовление изделий из меха, кости, рогов северного оленя» до 2,5 млн рублей. При этом доля софинансирования проектов за счет собственных средств снижена с 25 % до 15 %.
«Таким образом, мы видим, что системный подход, сочетающий учет, адресную поддержку и вовлечение самих общин в формирование повестки, дает реальные результаты. Сохраняя традиционный уклад, мы одновременно создаем возможности для экономического развития и повышения качества жизни представителей коренных малочисленных народов Севера», – резюмировал докладчик.