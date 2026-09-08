Учеба с гарантией: в Югре расширяют возможности целевого обучения
– Ежегодно в автономном округе утверждается порядка 800 целевых мест, прежде всего в сферах здравоохранения и образования. Сегодня в нашем регионе ряд компаний, в том числе нефтегазового сектора, также организуют работу в этом направлении: не только оплачивают студентам учебу, но и предоставляют именные стипендии от предприятия и гарантируют трудоустройство, – пояснил губернатор Югры.
Кроме того, Руслан Кухарук дал поручение окружном департаменту образования и науки совместно с работодателями создать единый информационный портал, где будут представлены востребованные для региона специальности с гарантированной оплатой обучения по целевым направлениям.
Целевое обучение в Югре становится не просто способом получить образование за счёт работодателя, а полноценным маршрутом в профессию. Новый информационный портал должен сделать этот путь понятнее для будущих студентов: они смогут заранее увидеть востребованные специальности, условия обучения и перспективы трудоустройства. Для региона это одновременно возможность подготовить кадры под потребности экономики и дать молодёжи более уверенное представление о профессиональном будущем.