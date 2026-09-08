162 югорских педагога досрочно вышли на пенсию с начала года
Педагоги школ с длительным стажем работы могут выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного срока. Этим правом в 2026 году воспользовались 162 педагога Югры.
Для досрочного назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 25 лет педагогического стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
«В специальный стаж включаются не только периоды педагогической работы, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, которое работодатель проводил в отношении педагогических работников», — уточнила управляющий Отделением Социального фонда по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
На преподавателей также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. В 2026 году региональное Отделение СФР оформляет страховую пенсию по старости досрочно педагогам, которые выработали необходимый стаж в 2022 году. Сейчас отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет, поэтому если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он может в 2030 году.
С 2024 года право на досрочную пенсию получили также тьюторы, инструкторы по физической культуре и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ранее периоды работы на этих должностях не учитывались при назначении досрочной пенсии.
Узнать об имеющемся педагогическом стаже можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.
Если у вас остались вопросы, обратитесь к специалистам Отделения Социального фонда России по ХМАО–Югре, по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
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