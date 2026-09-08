В правительстве Югры обсудили изменения в правилах рыболовства и проблемы общин
7 сентября в Ханты-Мансийске состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры. Встречу провёл первый заместитель губернатора Павел Тараканов. В центре внимания – изменения в законодательстве о традиционном рыболовстве и актуальные вопросы, с которыми сталкиваются общины.
Новый порядок: без заявок, но с одним важным условием
С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки в Федеральный закон, которые меняют порядок добычи водных биоресурсов. Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов подробно разъяснил суть нововведений: «Одно изменение, которое вступило в силу с 1 сентября 2026 года, – Федеральный закон о переводе физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера к свободному порядку добычи водных биологических ресурсов. Это означает, что представителям коренных народов, проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, больше не потребуется ежегодно подавать заявки. Они получают право свободно и бесплатно осуществлять традиционную добычу на водных объектах общего пользования в пределах установленных годовых норм добычи. Единственное условие одно, но очень важное: гражданин должен быть включён в федеральный список коренных малочисленных народов, который формирует Федеральное агентство по делам национальностей».
Виктор Гамузов подчеркнул, что для общин заявительный порядок сохраняется, поскольку они являются юридическими лицами. При этом переход на беззаявительную систему требует установления годовых норм добычи на каждого человека – это полномочия региональных властей, которые должны ежегодно согласовываться с Росрыболовством.
По данным департамента внутренней политики Югры, основанным на переписи населения 2020 года, округе проживает около 32 тысяч представителей коренных народов, из них в местах традиционного проживания – почти 25 тысяч. Однако в федеральный список ФАДН России на январь 2026 года включено чуть меньше 16 тысяч человек. Порядка 4,5 тысячи человек в списке отсутствуют. Виктор Гамузов отметил, что главная задача сейчас – провести масштабную информационную работу: «Наша общая задача сегодня – провести масштабную информационную работу с населением. Необходимо, чтобы каждый представитель коренных народов, проживающих в местах традиционного хозяйствования, проверил себя в списке ФАДН России и при необходимости оперативно подал документы для включения в него. В противном случае в 2028 году гражданин может по незнанию или по факту переезда столкнуться с проблемами при реализации своего законного права».
Переходный период: до 2027 года лов будет осуществляться по старым правилам, а с 2028 года беззаявительный механизм заработает в полную силу только для включённых в список.
Сенатор Александр Новьюхов: квоты не рассчитаны на всех
Свою оценку нововведениям дал сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов. Он обратил внимание на проблемы, которые могут возникнуть с 2028 года: «Аналитики говорят о проблеме, которая может возникнуть с 2028 года: беззаявительный порядок, конечно, хорошо, но мы резко увеличиваем количество пользователей-граждан из числа коренных народов с 2,5 тысяч до 15 тысяч, которые внесены в реестр. Мы проводили совещание с Министерством сельского хозяйства, руководителями Росрыболовства и указали, что на сегодняшний день объёмов квот, которые они готовы предоставить такому количеству представителей коренных народов Севера, фактически нет. Если сегодня среднесуточный вылов – 10-20 килограммов в сутки на одного человека, то если мы эту квоту разделим на 15 тысяч, мы там получим граммы».
Сенатор также отметил, что федеральный законодатель исключил ограничения по месту проживания: теперь право на традиционное рыболовство получают жители крупных городов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Югорска и Нягани, которые ранее этим промыслом не занимались. Это может привести к хаотичной ситуации, когда люди без соответствующих знаний и компетенций выйдут на реки.
«Поэтому здесь, на мой взгляд, есть необходимость в нашем поручении предложить департаменту промышленности проработать и дать правильные вопросы Министерству сельского хозяйства: каким образом будут распределяться квоты с 2028 года на то количество заявителей, которые потенциально имеют право осуществлять традиционное рыболовство. Ответов пока нет», – резюмировал Александр Новьюхов.
Проблемы общин: что озвучили председатели
Председатель общины «Востыхой» Иван Слинкин назвал три ключевые проблемы. Первая – сбыт рыбной продукции: Ханты-Мансийский рыбокомбинат работает только с частниками, а общины вынуждены продавать рыбу за пределами округа. Вторая – отсутствие пунктов приёма рыбы в деревнях и сёлах. Третья – низкие закупочные цены: в 2024 году щуку принимали по 100–120 рублей, а в 2026-м – 23 рубля за мелкую, 46 — за среднюю и 81 рубль – за крупную рыбу. «Старшие уходят, а замены нет. Рыбак как профессия теряется», – резюмировал он.
Председатель общины «Мансийская деревня Старая Мумия» Виктор Вискунов поднял другие вопросы. Первая проблема – маркировка «Честный знак»: для продажи мяса требуется привязка к заводу, что для малых общин невозможно. По его мнению, процедуру необходимо упростить. Вторая – сбор дикоросов: переработчикам не хватает средств для расчётов с общинами, из-за чего цены снижаются. Виктор Вискунов высказал идею выдавать авансовые субсидии – 50% от суммы, реализованной в прошлом сезоне. Третья – нехватка проходимой техники: грантов недостаточно для покупки транспорта для труднодоступных районов. Он предложил передавать общинам технику, которую нефтяные компании списывают и утилизируют.
По итогам встречи Павел Тараканов поручил организовать разъяснительную работу среди коренных жителей о необходимости включения в федеральный список, а также проработать вопросы сбыта рыбы, приёмных пунктов и субсидирования дикоросов.
Людмила Теткина
Фотографии Центра социальных медиа Югры