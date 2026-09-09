В Югре стартовала IV Конференция финно-угорских писателей
8 сентября в Ханты-Мансийске, в национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие IV конференции финно-угорских писателей. В Югру съехались писатели, поэты, книгоиздатели, переводчики и литературные критики со всей страны. Тема конференции этого года изучение локальной идентичности финно-угорских народов «Малая родина».
Своё приветственное слово участникам конференции направил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов:
«Дорогие друзья! Конференция финно-угорских писателей – это не просто праздник родного слова, это возможность услышать друг друга, открыть для себя новые имена, погрузиться в мир образов и смыслов, создаваемых на десятках языков народов России. Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы и успехов в реализации намеченных планов, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия».
К гостям обратился губернатор Югры Руслан Кухарук:
«Уважаемые участники, учёные, писатели! Для нас большая честь принимать столь значимое мероприятие в День языков народов России, учрежденный Указом Президента России. Особенно важно, что тема конференции созвучна с темой Года единства народов России. Уверен, что результатом мероприятия станут не только ваши труды, но и надежный ориентир для органов власти при формировании мер поддержки и развития программ для коренных малочисленных народов Севера. Именно в диалоге рождается выверенная государственная политика, нацеленная на сбережение этнического многообразия, укрепление культурных связей и передачу традиционных культурно-нравственных ценностей».
По словам главы региона, приоритетом для правительства региона остается сохранение культуры и языка ханты, манси, лесных ненцев. Он отметил, что Югре действует 34 меры государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера.
«Одним из результатов нашей совместной работы стало создание Национального корпуса мансийского языка и его оцифровка. Этот язык стал первым среди языков коренных малочисленных народов России, который включен в сервис «Яндекс Переводчик». Сейчас аналогичную инициативу мы реализуем и для хантыйского языка».
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алфёрова поблагодарила организаторов мероприятия и с теплотой вспомнила Всемирный конгресс 2004 года, когда Ханты-Мансийск впервые принимал писателей и поэтов всего финно-угорского содружества. Она отметила, что сегодня начинающим авторам работать гораздо сложнее, чем их предшественникам, поскольку те выросли в естественной языковой среде и впитали красоту родного слова с детства.
«Они выросли в такой языковой среде. Они вобрали в себя красоту слова, которую мы, к сожалению, из года в год теряем, потому что ассимилируемся и уезжаем в большие города. И вот именно на вас, дорогие наши пишущие творческие люди, мы возлагаем очень большие надежды, что родное слово наших народов будет продолжать жить столетия», – подчеркнула Людмила Алфёрова.
Конференция финно-угорских писателей продлится неделю и охватит три муниципалитета Югры – Ханты-Мансийск, Пытья-Ях и Берёзово.
В программе конференции запланированы тематические секции по изучению финно-угорской литературы, круглые столы, посвященные вопросам перевода и авторского права, а также образовательные мастер-классы для начинающих авторов. Кроме того, состоятся творческие встречи с поэтами и прозаиками, презентации новых книжных изданий.
Организаторами мероприятия выступают Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная библиотека Югры, Ассоциация финно-угорских писателей.
Галина Дунаева