Написали диктант на хантыйском и мансийском языках
8 сентября 2026 года в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации. Новая памятная дата была утверждена по инициативе президента России Владимира Путина и была приурочена ко дню рождения выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова, чья жизнь стала символом культурного диалога. Расул Гамзатов творил на родном аварском и русском языках, мастерски соединяя традиции горного Дагестана с общероссийским культурным пространством. Учреждение данной памятной даты направлено на сохранение, поддержку и развитие языков и культурного наследия народов России, популяризацию научных знаний о языковом разнообразии нашей страны, укрепление межнационального мира и единства российской нации.
Россия – одно из самых многоязыковых государств мира. По данным Института языкознания Российской Академии Наук, 193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 295 языков и диалектов. Дата признана напоминать о ценности каждого языка народов России и о важности передачи этого наследия будущим поколениям.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по данным Всероссийской переписи населения (2020 г.), проживают представители 139 национальностей, в том числе ханты, манси и лесные ненцы.
В этот знаменательный день коренные жители и гости окружной столицы, участники VI конференции финно-угорских писателей, писали диктант «Россия – Дом народов», составленный из разных фрагментов произведения Расула Гамзатова, который был переведён на хантыйский язык кандидатом филологических наук, редактором газеты «Ханты ясанг» Людмилой Гурьевой и мансийский язык ответственным секретарём газеты «Луима сэрипос» Светланой Ромбандеевой.
Хантыйский текст писали под диктовку Людмилы Гурьевой, мансийский – Галины Кондиной. Это знаменательное событие состоялось в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок.
Беря в руку ручку, каждый из нас стал частью большого культурного моста между народами нашей огромной страны.
Наталья Краснопеева