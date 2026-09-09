В Ханты-Мансийске презентовали книгу, посвященную памяти хантыйского поэта Владимира Волдина «Крепкая малица»
В окружной столице во второй день работы IV Конференции финно-угорских писателей в рамках региональной книжной выставки «Югорика» состоялась презентация книги «Так молупси» - «Крепкая малица» талантливого хантыйского поэта Владимира Семеновича Волдина. Поэт ушел из жизни в 33 года. Сборник, представленный в рамках конференции, подготовлен на средства гранта департамента культуры Югры. Он стал вторым и дополнительным изданием к одноименной книге, выпущенной в 1998 году. В книгу включены поэтические произведения Владимира Волдина и их подстрочные переводы с хантыйского на русский язык, работа над которыми длилась более двух лет.
Во главе коллектива редакторов книги была вдова поэта, которой к сожалению, сегодня уже тоже нет с нами – Мария Кузьминична Волдина (Вагатова). Также в числе редакторов его дочь, этнограф Татьяна Волдина-Ледкова:
«Прошло уже 55 лет с того момента, как не стало моего отца. Он погиб на пике своего творческого взлета. Мне тогда еще не было и двух лет. И сегодня, через творчество отца, я узнаю его душу. За свою короткую жизнь он многое успел - получил признание в творческих кругах и был любим своим народом. Благодаря нашему проекту, при участии профессиональных филологов с тонким чувством родного языка имя Владимира Волдина, его стихотворения вновь возвращаются к своему народу».
Татьяна Владимировна рассказала, что рукописи отца долгое время хранились в семейном архиве. Примерно два года назад молодой ученый Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Виктория Сязи, ознакомившись с записями и тетрадями поэта, сказала, что это настоящий исследовательский клад. По ее инициативе началась большая командная работа над проектом по изданию книги. Над подстрочными переводами трудились филологи Любовь Федоркив и Ирина Молданова.
«Владимир Волдин писал на красивом хантыйском языке, он был художником слова. В своих стихах он воспевал жизнь простого человека – своего односельчанина, оленевода, рыбака, людей, живших на реке Казым. Много писал о красоте родной земли. Поэт использовал фольклорные обороты, хорошо знал хантыйские песни и сказки, было очень много отсылок к мифологии», - отметила в своем выступлении Любовь Алексеевна.
По ее словам, сложность перевода заключалась в том, что некоторые слова и понятия за последние полвека утратили свою актуальность и вышли из обихода. Кроме того, в хантыйском языке есть многозначные слова, и в зависимости от того, что хотел сказать автор, их семантика меняется. Еще одна особенность заключалась в том, что одно хантыйское слово может соответствовать трем русским словам и, чтобы передать его точный смысл, переводчикам тоже пришлось потрудиться. Здесь к работе подключился доктор педагогических наук, профессор, научный сотрудник научно-исследовательского отдела Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Александр Семенов, который выступил рецензентом сборника. Он подсказывал, как точнее выразить мысль и какие слова лучше подобрать.
«Когда мы проводили первую региональную научно-практическую конференцию «Волдинские чтения» в 2018 году, меня не покидало ощущение, что мы знакомы не со всеми текстами. Уже позднее, когда я видел, как на столе Виктории Львовны (Сязи) появлялись рукописные листы – пожелтевшие, но живые, с живым поэтическим словом, я не мог не поучаствовать в проекте. Я благодарен его инициаторам: необходимо хранить то наследие, которое у нас есть, беречь каждую строку. Издание, представленное сегодня, открывает возможности для следующих «Волдинских чтений». Как вариант, можно даже сравнить переводы и содержание первого и второго изданий книги», - предложил в своем выступлении Александр Семенов.
Стоит отметить, что техническую работу над книгой вела Екатерина Балина, представляющая третье поколение семьи хантыйского поэта.
Завершилась презентация книги «Крепкая малица» выступлением музыканта, сотрудника сектора музейных программ и проектов «Торум Маа» Валентина Неттина. Югорский рэпер и основатель группы «Вэншен ёхум» исполнил две песни по стихотворениям Владимира Волдина.
«Поздней осенью выйдет в свет целый музыкальный альбом, в основу которого легли 10 стихотворений Владимира Семеновича. Его произведения откликнулись мне по ритмике, рифмам и тематике – все они пронизаны любовью к малой родине», - прокомментировал Валентин Неттин.
Из национальных инструментов в альбоме прозвучит санквылтап (ханты его называют «нарс-юх») тумран и др. Альбом музыканты обещают выложить в социальной сети Вконтакте. Таким образом творчество хантыйского поэта Владимира Волдина будет жить не только в сборниках стихов, но и в песнях.