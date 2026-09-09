Мария Волдина: песнь родной земли
Одни знают ее как сказительницу, рассказывающую сказки и стихи, другие – как организатора театральных постановок и фольклорных коллективов, третьи – как наставника и педагога, четвертые – как публициста и переводчика… но нет в Югре человека, который ничего не слышал бы о Марии Кузьминичне Волдиной, не помнил ее пожелания землякам «добра и света», не хранил в памяти образ маленькой, но такой великой женщины в национальном платье ханты.
Сказать о ней хочется много, но в самом начале учебного года вспомним Марию Кузьминичну как талантливейшего педагога.
«Море людей видела»
Мария Вагатова родилась первой в семье, где появятся 12 детей, на стойбище, находившемся на берегу реки Курьех – притоке Казыма, в Березовском районе. И до шести лет росла в чуме среди просторов бескрайней многоцветной тундры, под огромным небом, вместе с большой семьей и оленями.
И только прозорливый дед, Николай Александрович, сумел разглядеть в девочке «маленького вожачка» с судьбой Олакуна.
«Это особое слово, – говорила ей мать. – Оно значит, что вокруг тебя будут люди, ты будешь петь, танцевать, хорошо говорить будешь. Тебя люди слушать будут».
Так и случилось.
«Бог подарил мне длинную дорогу жизни, почти полземли выездила, море людей видела, стояла перед ними с речами, песнями, танцами, молитвами, стихами, сказками, играми… Это дар моих корней, моего маленького, богатого душой народа и его окружения», – говорила позже Мария Кузьминична.
Никогда не уставала она благодарить наставников, которых посылала ей щедрая судьба. Одним из них в пору становления стал директор Ханты-Мансийского педагогического училища Георгий Тарасович Величко.
– Мою маму по ошибке отдали в школу рано, но училась она всегда увлеченно, с удовольствием, – рассказывает ее дочь Татьяна Волдина. – Когда она заканчивала учебу в Казымской восьмилетней школе, получила письмо с приглашением поступить в Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. В те годы такие письма рассылались в школы способным ученикам. И где-то в начале 1950-х гг. мама поступила в педучилище, по окончании которого в качестве одной из лучших выпускниц была приглашена в Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена для получения специальности учителя математики. Правда, закончила вуз она много позже как педагог-психолог.
Но был один эпизод, который мог перечеркнуть весь будущий путь учителя. Им поделилась главный методист Государственного архива Югры Марина Качаненко.
Во время учебы в педучилище Маша Вагатова получила письмо из дома от младшей сестренки, в котором та сообщала, что «у папы глаз убрали, оленей пасти не может», и решила, что она теперь ответственна за благополучие семьи. А чтобы из училища ее отчислили и отправили домой, не придумала ничего лучше, как перестать отвечать на уроках и получить как можно больше отрицательных отметок. Директор Георгий Тарасович не поверил, что отличница в один момент может стать двоечницей, и вызнал у нее истинную причину такого странного поведения. Сказал так: «Посмотри на себя: маленькая, без образования, но умненькая, что ты будешь делать в тундре, какая ты помощница? Вот окончишь училище, будешь зарабатывать, тогда и поможешь семье». Как второй отец, он направил девочку на верный путь.
В 19 лет она начала свою трудовую деятельность учительницей начальных классов в Казымской восьмилетней школе.
Мария Волдина выступает со своими стихами перед детьми. г. Ханты-Мансийск. 1970-е гг.
И швец, и жнец, и на дуде игрец
Заниматься чем-то одним было мало для деятельной, активной Марии Кузьминичны. Наряду с преподаванием она участвовала в художественной самодеятельности, исполняла народные песни, уже тогда писала стихи, вела большую общественную работу. В 28 лет была назначена заведующей Казымским интернатом.
– Как вспоминала мама, здание было ветхим, отапливалось печками, которые были в плохом состоянии. Зимой там было холодно, и дети мерзли, – рассказывает Татьяна Владимировна. – И с наступлением лета Мария Кузьминична самоотверженно начинает ремонт интерната. В этом ей помогал весь поселок, жители Казыма ее поддержали. Приходили даже старики, они помогали перекатывать бревна, были отремонтированы печи, но нужны были средства, чтобы залатать прохудившуюся крышу. Когда мама обратилась к районным властям, она была еще депутатом районного совета, то глава большого Березовского района (это было еще до выделения из него Белоярского района) был очень удивлен, но принял решение о выделении средств Казымскому интернату, и к началу учебного года ремонт здания был завершен, а вернувшиеся ребятишки продолжили учебу в хороших условиях.
Учительству в Казыме она отдала 12 лет. Там, на родной земле, она нашла свою любовь, появился ее первый ансамбль, хранящий древние народные напевы, стали рождаться стихи, сказки и дети.
Культурная сокровищница
«В нашей семье как к драгоценностям относились к сказкам, легендам, песням, пословицам, поговоркам, молитвам, считали, что без них невозможно жить», – позже скажет Мария Волдина.
При ее участии возник национальный ансамбль «Аранг Монсьнэ» («Поющая сказочница»), который гастролировал по далеким стойбищам, поселениям, оживляя традиционную культуру своего народа. Взять на себя и этот груз ее заставляла боль об уходе хантыйского языка из памяти народа, особенно молодых людей.
Вековую мудрость ханты, которую Мария Кузьминична впитала от своих близких, и родной язык всю жизнь она будет передавать людям не только автономного округа, но и всего мира, участвуя в научных форумах, творческих гастролях, работая в окружной газете «Ленинская правда» и в объединенной редакции национальных газет, на радио и телевидении. Ее литературные произведения переведут на чешский, узбекский, якутский, венгерский, таджикский и другие языки народов мира.
В конце 1990-х – начале 2000 годов уже будучи известной хантыйской поэтессой и сказительницей, Мария Кузьминична преподавала литературу коренных народов в Центре искусств для одаренных детей Севера.
– Дети увлеченно изучали произведения обско-угорских поэтов и писателей, выполняли творческие задания. И маме, и ее ученикам очень нравился этот процесс, – вспоминает Татьяна Волдина. – Дети сами пробовали писать рассказы, рисовали иллюстрации к произведениям югорских авторов, Мария Кузьминична проводила для них творческие встречи. Ее уроки были эксклюзивными, так как она сама была из литературной среды и лично знакома с авторами, произведения которых изучались на этих уроках. Она рассказывала своим ученикам о том, что еще нигде не было написано, учебные пособия по данному предмету (краткие хрестоматии того времени) состояли же в основном из небольших текстов или отрывков произведений авторов.
Педагогические методы и большой опыт помогали Марии Кузьминичне и при проведении занятий окружной фольклорной школы, которая действовала более 20 лет, обучая песням и танцам детские коллективы.
Даже домашний театр Марии Волдиной и ее внуков перерос в фольклорно-этнографический семейный ансамбль под названием «Ешак най». А уже через три года существования ансамблю присвоили звание народного. С гастролями они побывали в Венгрии, Финляндии, Норвегии, Болгарии, Японии, Германии, Эстонии, Франции и США.
В 2018 году ей присудили премию Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.