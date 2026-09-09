В Югре в 2026 году усовершенствовали шесть мер поддержки коренных малочисленных народов Севера

Одни знают ее как сказительницу, рассказывающую сказки и стихи, другие – как организатора театральных постановок и фольклорных коллективов, третьи – как наставника и педагога, четвертые – как публициста и переводчика… но нет в Югре человека, который ничего не слышал бы о Марии Кузьминичне Волд