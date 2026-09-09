В Югре в 2026 году усовершенствовали шесть мер поддержки коренных малочисленных народов Севера
В текущем году власти Югры усовершенствовали шесть мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера. Это отметил глава региона Руслан Кухарук, открывая IV Конференцию финно-угорских писателей в Ханты-Мансийске.
Губернатор подчеркнул, что в автономном округе реализуется 34 меры государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера. Пять из них были внедрены в прошлом году. Среди ключевых – возобновление субсидий на улучшение жилищных условий, гранты на организацию этнических лагерей, помощь оленеводам, расширение юридической поддержки и образовательных программ.
«В этом году мы усовершенствовали шесть действующих мер поддержки. В частности, увеличили размер помощи молодым специалистам на обустройство в местах традиционного проживания, увеличили размеры компенсации на приобретение оленей и материально-технических средств, субсидии на продукцию охоты, а также сумму грантов на реализацию проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности», - сообщил Руслан Кухарук.
При этом, по словам главы региона, безусловным приоритетом для окружного правительства остается сохранение культуры и языка ханты, манси, лесных ненцев.
«Уверен, что результатом конференции станут не только ваши труды, но и надежный ориентир для органов власти при формировании мер поддержки и развития программ для КМНС», - напутствовал участников события губернатор, добавив, что именно в диалоге рождается выверенная государственная политика, нацеленная на сбережение этнического многообразия, укрепление культурных связей и передачу традиционных культурно-нравственных ценностей.
Напомним, что IV Конференция финно-угорских писателей проходит в Югре с 7 по 12 сентября сразу в трех муниципалитетах Югры – Березово, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске. Ее главная цель – содействие развитию литературы и языков, укрепление культурных связей и сохранение этнической идентичности финно-угорских народов. Мероприятие объединило литераторов, поэтов, переводчиков, книгоиздателей и исследователей из всех финно-угорских территорий Российской Федерации: Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Республики Карелия, Республики Коми, Пермского края, Ямала, Югры, а также представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов.