Югорчане смогут проверить свою цифровую грамотность на Всероссийском ИТ-диктанте
С 11 по 13 сентября 2026 года на платформе ит-диктант.рф пройдёт ежегодная акция по оценке уровня цифровой компетентности. Участникам предстоит за 60 минут ответить на 32 вопроса базового и продвинутого уровней, охватывающих семь ключевых направлений современной цифровой среды:
Цифровая безопасность – защита аккаунтов, распознавание фишинга, управление паролями.
Критическое восприятие информации – выявление фейков, фактчекинг, оценка достоверности источников.
Финансовые операции – онлайн-платежи, безопасное использование банковских сервисов, противодействие мошенникам.
Работа с цифровыми устройствами – настройки гаджетов, операционные системы, уверенное обращение с техникой.
Социальные сети и мультимедиа – создание контента, настройки приватности, соблюдение авторских прав.
Эффективный поиск информации – составление запросов, использование фильтров, работа с базами данных.
Цифровое потребление – пользование госуслугами, онлайн-сервисами, формирование здоровых цифровых привычек.
Участие в диктанте даёт возможность не только объективно оценить свои навыки, выявить слабые места и получить персональные рекомендации по повышению цифровых компетенций, но и стать более уверенным пользователем цифровых сервисов в повседневной жизни и работе.
Как принять участие. Формат ИТ-диктанта представляют собой онлайн-тестирование. Предварительная регистрация на сайте ит-диктант.рф не требуется. 11 сентября в 00:00 часов (мск) станет активна кнопка «Пройти тестирование».
Чтобы не пропустить старт, можно оставить электронную почту на странице проекта и получить напоминание. Для подготовки на сайте доступны демоверсии заданий. После завершения тестирования результат автоматически сохраняется в личном кабинете, где также формируется именной сертификат с указанием набранных баллов.
Проверим уровень цифровой грамотности вместе!